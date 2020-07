¿Cómo va el proceso para inicio de pilotos de vuelos en Colombia?, responde el director de la Aerocivil

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, calificó como “satisfactorio” el avance en la implementación de los protocolos de bioseguridad para la reactivación de la operación aérea, luego de las visitas de verificación que adelantó en las últimas semanas.



El funcionario también viene realizando un acompañamiento a los diferentes concesionarios de los aeropuertos, con el fin que estén al 100 % en la aplicación de estas medidas, en coordinación con las diferentes Secretarías de Salud de los municipios donde se encuentran las terminales aéreas.



Salazar ha visitado los aeropuertos de Bogotá, Palmira, Rionegro, Medellín, Montería, Manizales, Cúcuta y Bucaramanga, precisamente estos dos últimos ya recibieron la aprobación del Gobierno Nacional para iniciar con los pilotos de rutas.



¿Cuál es el balance de las visitas que se han venido realizando a los diferentes aeropuertos?



Tenemos un balance muy satisfactorio, vemos como se ha avanzado en promedio en 90 % en la implementación de los protocolos de bioseguridad y la tarea es prepararnos para el momento en que el Gobierno Nacional decida sobre rutas piloto, para que en ese momento estén preparados.

¿Cuál es el trabajo que se viene adelantando en cada uno de los aeropuertos que se han visitado?



Venimos en una tarea desde la Aeronáutica Civil de acompañamiento con las autoridades locales y a los operadores de los aeropuertos y concesionarios, para verificar sobre el terreno cómo avanza la implementación de los protocolos de bioseguridad para el transporte aéreo.

Hay que aclarar que nosotros no estamos hablando de normalizar o reiniciar las operaciones aéreas, en este momento la directriz que dio el presidente Iván Duque es la posibilidad de abrir unas pruebas piloto que deben ser solicitadas por los alcaldes con jurisdicción en el lugar donde esté ubicado el aeropuerto, que nos servirán para ver en la práctica cómo están los protocolos y los procedimientos.

Esta semana estuvo visitando los aeropuertos de Bucaramanga y Cúcuta. ¿Cómo los encontró?



Encontramos un nivel de avance bastante amplio. Como estamos haciendo en los diferentes aeropuertos del país dejamos unas recomendaciones sobre aspectos para mejorar. Precisamente, a lo largo de esta semana hemos venido recibiendo los informes de los distintos aeropuertos que visitamos, en donde nos están compartiendo cómo avanzan en las recomendaciones que les dejamos.

¿Cuáles son las principales recomendaciones que se han venido dejando?



Hemos observado algunas mejoras que se pueden hacer en cuanto a la señalización y las medidas para garantizar el distanciamiento físico en los aeropuertos. También el plan de emergencias que deben tener los operadores aeroportuarios para cuando se presente una situación con alguna persona con sospecha o con la enfermedad que en algún momento llegue a algún aeropuerto. Adicionalmente, algunas recomendaciones de acuerdo a los procedimientos de ingreso y de chequeo de seguridad.

¿Qué balance dejan las otras ciudades que ha visitado?



Visitamos Bogotá y Cali, donde ya tienen medidas implementadas en más de un 95 %. De hecho, hay aeropuertos que han implementado medidas adicionales a lo que estrictamente plantea el protocolo de seguridad, que es el caso del aeropuerto El Dorado y el Alfonso Bonilla Aragón. Rionegro, Medellín, Montería y Manizales también están al 90 % de su implementación y, como quedó establecido en el el decreto 990, quedamos a la espera que el mandatario local que quiera que su aeropuerto participe dentro del piloto, debe dirigir una comunicación a los ministerios del Interior, Transporte y Salud, e informarnos a nosotros, como Aeronáutica Civil y ya el Gobierno Nacional hace las evaluaciones.

¿Qué regiones han hecho esa solicitud para iniciar con pruebas piloto?



Tenemos aeropuertos como el de Rionegro, Manizales, Pereira, Armenia. También recibimos una solicitud de Pasto, San Andrés y Providencia, Montería, solo por mencionar algunos, pero tenemos solicitudes para pilotos de más de diez aeropuertos ya en el país.

¿Cómo se van a manejar esas pruebas piloto?



Se trata de vuelos especiales que las aerolíneas podrán comercializar y básicamente tendrán que desarrollarse en el marco de los protocolos de bioseguridad, es decir, que solo podrán movilizarse las personas de acuerdo a las normas nacionales y a las normas que rijan en un determinado municipio de llegada y de salida.



Hemos implementado un plan de conectividad aérea especial para restringir el número de operaciones que puede tener un aeropuerto por hora, buscando que en esta primera instancia de conectividad selectiva y cuando empiecen a abrirse aeropuertos se garantice que pueden implementar las medidas del distanciamiento físico para controlar que los pasajeros cumplan con estos requerimientos de autocuidado, como el uso del tapabocas y seguir las instrucciones, tanto del personal en tierra como el aeropuerto como las tripulaciones de vuelo.

¿Qué otros avales hay para rutas piloto?



Como le decía, hay más de 10 alcaldes que le han planteado al Gobierno Nacional la posibilidad de que se abran rutas piloto en sus respectivos aeropuertos y eso está siendo evaluado por el Ministerio del Interior, Transporte y Salud y una vez culmine la evaluación emitan su concepto para que nosotros hagamos la parte técnica operacional.



Prefiero que sea el Gobierno Nacional el que evalúe y se pronuncie, porque se trata de unos pilotos y entre todos tenemos que obrar con bastante prudencia para no enviar el mensaje que no es. El gobierno no está preparado para normalizar un servicio esencial, pero sí venimos trabajando con estos 10 alcaldes y gobernadores para identificar cuáles podrían ser esas rutas.

¿Qué se viene haciendo en el caso específico de Bogotá?



Es igual que en otros territorios del país. Nosotros desde el punto de vista técnico venimos trabajando con alcaldes y gobernadores, explicando los protocolos de bioseguridad al transporte aéreo, trabajando con las autoridades locales y con los operadores del aeropuerto para verificar la implementación de los protocolos de bioseguridad y las instancias correspondientes del Gobierno Nacional trabajando con los gobiernos locales y en ese caso con el gobierno del distrito, para buscar el momento oportuno para plantear un piloto para el transporte aéreo. En ese sentido venimos trabajando muy bien con el distrito y seguiremos trabajando de la mano, para que en el momento que se considere oportuno, estemos preparados tanto el operador del aeropuerto como las aerolíneas.

¿Qué trabajo se viene haciendo con las aerolíneas?



Las aerolíneas también conocen a fondo los protocolos de bioseguridad y cada una de ellas está aterrizando su operación en la practica operacional los protocolos, medidas de aseo, implementación de plan de emergencias, capacitación a su personal y todas las demás medidas y nuevos procedimientos.