Los planes de vivienda y empleo que ha socializado el Gobierno para los jóvenes

Al programa que fomenta el empleo en los jóvenes entre 18 y 28 años, se sumará ahora un plan de vivienda exclusivo para la población juvenil que está en ese mismo rango de edad.



El Gobierno Nacional comentó que Jóvenes Propietarios tendrá unas condiciones especiales en la financiación de vivienda que incluirán una garantía del ciento por ciento del crédito y una tasa de interés preferencial.



En cuanto al programa de empleo, el Gobierno entregará un subsidio equivalente hasta el 25 % de un salario mínimo legal a los empleadores que formalmente vinculen a los jóvenes a las compañías.

Sobre el plan de vivienda

El nuevo programa del Ministerio de Vivienda nace como respuesta, entre otros factores, al aumento del desempleo por causa de la Pandemia en este segmento de la población, y ayudará a los interesados que están en este rango de edad a cumplir la meta de comprar casa nueva.



Jóvenes Propietarios tiene 3 líneas de acción y permitirá tener condiciones más favorables para acceder al crédito hipotecario a través del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), con una tasa preferencial desde 6,8 %.



Además, permitirá financiar hasta el 90% del valor de la vivienda.



El Gobierno Nacional servirá de fiador a través de garantías 100% subsidiadas durante los primeros 7 años para jóvenes cuyos ingresos sean inferiores a 2 salarios mínimos.

De igual manera, se ofrecerá acompañamiento en todo el proceso, en alianza con Colombia Joven, mediante un canal de atención personalizado.



“Este programa es la respuesta del Gobierno Nacional para los jóvenes que hoy quieren hacer realidad el sueño de tener casa propia. Por eso, hemos construido una iniciativa a su medida que permitirá brindar mayores beneficios y garantías", precisó Jonathan Malagón, ministro de Vivienda.



Por ejemplo, si un joven compra una vivienda de $136 millones y adquiere un crédito con subsidio a la cuota inicial y tasa preferencial del programa por $82 millones, pagará una cuota mensual cercana a los $421.000. Para aplicar a Jóvenes Propietarios debe ser menor de 28 años y estar interesado en adquirir una vivienda nueva VIS.



Actualmente, el 18,5 % de la población colombiana la componen los jóvenes entre 18 y 28 años. Esta población, a su vez, registra el 41,1 % en la participación de compradores de vivienda de interés social, y si se observa cuánto porcentaje de esta cifra lo ha hecho con subsidio del Gobierno del Presidente Iván Duque, el 50% ha recibido estas ayudas.



Este programa entra a hacer parte de las alternativas con las que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio cuenta para que más colombianos puedan acceder a una casa propia con ayudas económicas del Gobierno Nacional. Recuerde que no necesita de intermediarios, ni pagar por formularios.



María Cristina Londoño, presidenta del FNA, reiteró que el Fondo se ha venido reinventando y por eso trae estas buenas noticias a los colombianos de hasta 28 años, quienes son una parte importante del país de propietarios que estamos construyendo.



“Con la nueva línea de crédito se seguirá derrumbando el mito de que los jóvenes no quieren tener casa propia. Así que si usted tiene hasta 28 años y es de los que ama la libertad, logra sueños, ahorra para su casa propia y no se vara por nada, esta es tu generación y somos su Fondo”, concluyó.

¿Qué es Jóvenes Propietarios?

Es la nueva apuesta del Gobierno Nacional para facilitar el acceso a una vivienda por parte de la población entre 18 y 28 años. Consta de tres componentes: condiciones preferenciales en el crédito de vivienda de interés social (VIS), garantías para el crédito hipotecario 100% subsidiadas por el Gobierno Nacional y acompañamiento personalizado durante todo el proceso.

¿Qué ventajas ofrece?

A través del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) se podrá acceder a tasas de interés preferenciales de un dígito, así como a un menor requerimiento de cuota inicial para la compra de VIS.



Con respecto a esto último se podrá financiar hasta el 90 % del valor de la vivienda.

¿En qué consiste la garantía?

El Gobierno Nacional servirá como fiador, a través de una garantía 100 % subsidiada para el crédito de la vivienda de interés social. Aplica para jóvenes con ingreso entre 0 y 2 salarios mínimos.

¿Para qué tipo de vivienda?

El programa aplica para la compra de vivienda nueva en el segmento de interés social, es decir, la VIS.