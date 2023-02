Los 'peros' que ya genera la reforma laboral entre los empresarios

Gremios y empresarios del Valle del Cauca expresaron su preocupación por el alcance que pueda tener la reforma laboral, cuyo texto (borrador) se conoció en las últimas horas.



Octavio Quintero, presidente de la Junta Directiva de Fenalco en el Valle, dijo que como gremio están de acuerdo con mejorar las condiciones de los trabajadores, sin embargo les preocupa que todos los cambios que se plantean en el proyecto afecten la competitividad de las empresas.



“La propuesta de cambiar las horas extras a partir de las 6:00 p.m. va a generar unos costos adicionales de al menos el 30% en el año”, sostuvo.

El líder gremial agregó que “las pequeñas y medianas empresas podrían ser las más afectadas con estas medidas, puesto que no van a tener el presupuesto para sostener esos costos y pueden llegar a prescindir de algunos empleos”.



Similar apreciación dio Yitcy Becerra, consultora empresarial, al señalar que el sector privado y productivo del país deben unirse para lograr que este proyecto tenga algunas modificaciones en el debate en el Congreso de la República.



“Es necesario que esas propuestas se complementen con la realidad del sector empresarial, el 80 % de las compañías pagan un salario mínimo, tenemos micros y pequeñas que con esfuerzo programan turnos y no podemos encarecer el proceso productivo en un momento en que hay inflación alta, dólar alto, lo que atenta contra la formalidad”, dijo.



Teme la consultora que algunos puntos del proyecto de la reforma lleven a las pequeñas empresas y las más débiles a la informalidad y a su no viabilización, por el incremento de los costos.



El empresario Luis Fernando Tascón destacó que el documento de reforma laboral, que se conoció ayer, no es oficial ni la propuesta definitiva.



Sin embargo, dijo que es necesario que el Gobierno Nacional sea prudente porque “estamos en un punto de la economía donde no se puede perder la competitividad y cuando se vuelve más rígida y complicada la legislación laboral, lo que hacen es incentivar la informalidad”.



Agregó que Colombia es un país informal y “no podemos empeorar. Tenemos que buscar caminos para que el trabajo se formalice, pero hay que tener cuidado con el tema de competitividad de las compañías”.



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco Nacional, dijo que “creemos que la Comisión de Concertación tendrá un trabajo importante porque, en este momento, son más los puntos que nos separan que los que nos unen para llevar una reforma consensuada al Congreso”.

1964 horas al año trabajan, en promedio, los colombianos. En España la cifra es de 1641 horas.

Lo puntos polémicos

El proyecto borrador de la reforma laboral plantea:

-El salario a pagar por los días dominicales y festivos corresponde al 100% del valor del día laboral. Hoy en día se cancela el 75%.



-La jornada laboral se mantiene de 8 horas, con el inicio de las horas extras a partir de las 6 de la tarde. Hoy en día el recargo nocturno se mide desde las 9 de la noche.



-La contratación a término indefinido será la regla general. Además, se resalta que todo el personal requerido en una empresa (bien sea pública o privada), que desempeñe tareas relacionados con el objeto social o su actividad principal, obligatoriamente deberá ser vinculado mediante contrato de trabajo.



-Se establece que para poder despedir o terminarle contrato a madres o padres cabeza de familia, prepensionados, personas con discapacidad, mujeres en estado de embarazo o su cónyuge, el empleador necesitará autorización judicial.



-Si el empleador da por terminado el contrato de prestación de servicios sin justa causa o invocando la finalización del contrato, no se producirá efecto alguno y el trabajador tendrá derecho a ser reintegrado.



-Se deben mantener los procesos de formalización de manera gradual y sistemática para “vincular en las plantas temporales a quienes trabajan por prestación de servicios, desempeñando actividades con criterio meritocrático y vocación de permanencia en el empleo público.



-Deben darse garantías para el ejercicio de la libertad sindical. Todas las empresas tendrán que reconocer a las organizaciones sindicales como representantes de los trabajadores.



-Las plataformas digitales (tipo Rappi) que contraten deberán verificar que los trabajadores, catalogados como autónomos, estén afiliados a la seguridad social, salud, pensión y riesgos laborales y cumplan con su obligación de realizar aportes.



-De no llevarse esta verificación y del trabajador no contar con esto, las plataformas deberán asumir directamente el pago de 100% de los aportes como si fuesen empleadores.



-Los domiciliarios o repartidores de pedidos tendrán calidad de dependiente en la modalidad de “tiempo parcial”. Las empresas tendrán la obligación de informar al final de cada mes el número de horas laboradas, incluyendo el tiempo en que estuvieron conectados a disposición de la plataforma.



-Los trabajadores de servicio doméstico deben ser vinculados mediante contrato de trabajo escrito y bajo las normas laborales existentes.



-La licencia de paternidad aumentará de manera progresiva hasta llegar a ser de 12 semanas en 2025. Se espera que sean 5 semanas desde la vigencia del proyecto, que aumentarían a ocho en 2024 y a 12 en 2025.