Los factores que hacen que el precio del dólar en Colombia esté cerca de los $5000

La moneda de los Estados Unidos continúa su escalada alcista y ya superó el techo de los $4.800. Si el actual panorama global se mantiene es posible que toque la barrera de los $5.000 en los siguientes días, incluso antes de que llegue noviembre.



El panorama global se refiere, según comentarios de economistas y analistas, a las subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que está ligada a la inflación, y al conflicto geopolítico por la invasión de Rusia a Ucrania, que ya superó los 8 meses y aún no se vislumbra una solución.



A esos factores se suman otros que tienen que ver con Colombia, dado que la tendencia que muestra el dólar en nuestro país sigue muy de cerca el comportamiento a escala global.



​

Los elementos internos tienen que ver con los mensajes que ha expresado recientemente el Gobierno Nacional y que han caído como un ‘baldado de agua fría’ entre los inversionistas.



Uno de ellos es que en lugar de que el Banco de la República siga subiendo las tasas de interés se debería ejercer un control a los capitales golondrina por la vía de impuestos. “Este mensaje del Presidente causó temor en los inversionistas, y en razón a ello nos han expresado su voluntad de sacar los recursos del país y llevarlos a un país más seguro”, dijo el trader y economista bogotano Dennis Palacios.



A ese mensaje se sumó otro que también surgió del Mandatario de los colombianos y se refería a la posibilidad de que la compra de tierras pudiera hacerse a través de la emisión de deuda haciéndole un ajuste al marco fiscal. “Estas palabras no fueron tomadas positivamente por los inversionistas ya que, de convertirse en una realidad, podría implicar una presión sobre la situación fiscal del país, la cual ya está comprometida”, añadió el señor Palacios.



​

¿Qué pasó ayer?

​

Según la plataforma Set-FX, el precio de apertura de la divisa estadounidense fue de $4.800 (por encima de la TRM de ayer que fue de $4.744,04). El precio máximo alcanzó niveles de $4.859,79 y el valor mínimo de $4.800.



Durante la jornada se negociaron más de US$1.072,2 millones a través de 1.951 transacciones.

Hoy, la TRM, se ubica en $4.815,09



Otro factor que también ha sido protagonista en la alta volatilidad del dólar es la inminente recesión mundial. José Luis Hernández, trader de mesa de Corficolombiana, dijo que el mercado está a la espera de una recesión fuerte el próximo año.



“Siempre que se presenta una incertidumbre los inversionistas se refugian en el dólar, sin importar cuál sea el factor de riesgo. Incluso una recesión en los Estados Unidos genera que la gente compre dólar y eso provoca que a nivel global esta moneda gane contra todas las demás”, explicó Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana.



A su turno, Daniel Velandia, jefe de Investigaciones Económicas de Credicorp Capital, precisó que existe otro elemento que se suma al panorama actual. Tiene que ver con la aversión al riesgo por lo que está pasando en Ucrania, a eso se adicionan los temores de un bajo crecimiento económico en China y al impacto que sigue causando la inflación en otras naciones europeas, como en el Reino Unido, que superan las cifras esperadas.



​

Ante esa situación, los inversionistas se refugian en el dólar y se llevan sus recursos para los Estados Unidos, “entre otras razones por el aumento agresivo que siguen mostrando las tasas de interés de la Reserva Federal. El asunto es que al subir tasas, también sube la rentabilidad y eso atrae a los inversionistas”, explicó.



Todo indica que la situación continuará así porque las tasas de interés en los Estados Unidos van a mantener la tendencia que trae. A juicio del economista Juan Eduardo Nates en ese mercado se espera un incremento entre 1,5 y 2 puntos porcentuales en las tasas de interés.



“En Europa el sentimiento es el mismo y las autoridades monetarias han expresado que harán lo que sea necesario con respecto a las tasas de interés para controlar la inflación, es decir, que si toca subir las tasas de interés de manera agresiva lo van a hacer”, indicó.



En nuestro país, anotó, el mensaje que se ha recibido es contrario, que la inflación no depende de la demanda, sino solo de factores externos, por lo tanto no es responsabilidad del Banco de la República subir las tasas y desacelerar la economía para controlar la inflación. “Ese mensaje lo está viendo el mercado como equivocado y es lo que ha generado la volatilidad”, añadió Nates.



Si la previsión de los economistas consultados se traduce en una realidad, es posible que en Colombia el precio del dólar toque el techo de los $5.000 en los próximos días, incluso antes de que comience el penúltimo mes del año.



La economista y docente Ana Torres sostuvo que desde ya se puede decir que los hogares colombianos seguirán pagando bienes y productos con precios altos, lo que no dejará bajar los niveles de inflación en el corto plazo.



“Un dólar en un rango de entre $4.700 y $5.000, como el que ya estamos viendo, se traducirá en una Navidad costosa”, comentó.