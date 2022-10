Análisis: ¿Precio del dólar en Colombia podría llegar a los $5000?

La moneda de los Estados Unidos empezó la tercera semana de octubre en medio de una alta volatilidad y en la jornada de ayer se trepó más de cien pesos para cerrar en $4.744,04, la Tasa Representativa del Mercado, TRM, de hoy, la cifra más alta en la historia.



A juicio de algunos economistas y voceros de banca de inversión, es probable que el comportamiento volátil que reporta el dólar continúe en lo siguientes días, por razones internas y externas.



A nivel interno, pero que está relacionado con lo que se viene registrando en Estados Unidos y Europa, una de las razones tiene que ver con la elevada inflación que se reporta no solo en el país, sino a escala global.



En segundo lugar, aunque amarrado a la primera, el incremento que se sigue presentando en las tasas de interés por decisiones de los bancos centrales y la tercera razón está relacionada con los precios del petróleo, que después del acuerdo alcanzado por los países de la Opep, viene mostrando leves caídas.



Diego Palencia, vicepresidente de Solidus Capital, opina que “cuando existen periodos de alta inflación se presionan las tasas de interés y la tasa de cambio se afecta con volatilidad, es por eso que muchas monedas de países emergentes se están devaluando”.



En el caso del peso colombiano la devaluación en los primeros casi diez meses de este año es de 7,7%, aproximadamente. El dólar ha subido este año $760. Mientras que el 1 de enero se ubicó en $3.981,16, hoy, la TRM se encuentra en $4.744,04.



“La volatilidad del dólar tiene orígenes internos y externos. En ambos casos no parecen cesar las fuentes de volatilidad. Por el lado internacional, la inflación observada en Estados Unidos fue mayor de lo esperado. Eso implica tal vez un aumento en las tasas de interés de ese país y por tanto una presión para que el dólar aumente en todo el mundo. Adicionalmente, la invasión de Rusia a Ucrania sigue generando gran preocupación y entre más cerca se encuentra el invierno, mas incertidumbre produce el efecto que esa invasión causará en Europa y esa situación presiona el dólar al alza”, explicó el economista Julio Cesar Alonso.



Agregó que “localmente, las declaraciones del presidente Petro relacionadas con los impuestos a los capitales golondrina y de sus funcionarios de no otorgar más contratos de exploración generan unas expectativas de menos dólares en el país. Si a eso le sumamos la inminente recesión mundial en el 2023, es claro que la presión para que aumente el dólar es fuerte”.



A su turno, el también economista y docente Alberto Gómez, coincide con su homólogo Alonso y agrega que la volatilidad seguirá existiendo y es posible que el dólar siga aumentando en lo que resta de este año. En ese sentido, pensar en que el dólar pueda subir hasta los $5.000 no parece imposible como lo parecía al inicio del año, anotó.



Así fue la jornada

Según la plataforma Set-FX, el precio de apertura de ayer de la divisa estadounidense fue de $4.685,00, mientras que el máximo alcanzó niveles de $4.794 (muy cerca de los $5.000) y el precio mínimo fue de $4.665,20.

Durante la jornada se negociaron US$1,289 millones a través de 2.321 transacciones.



Vale la pena recordar que al cierre del viernes pasado el peso colombiano fue la moneda que más se depreció frente al dólar con una variación negativa de 2,61%, seguido del peso chileno que fue de 2,42% y el real brasilero (1,23%).

En cuanto al mercado, ayer los futuros de acciones estadounidenses subieron, lo que significó una extensión de las ganancias en Wall Street.

La libra del Reino Unido se debilitó después de que el Banco de Inglaterra dijera que era inexacto el supuesto informe financiero en el que indicaban un retraso en la venta de bonos del Gobierno.



El indicador de Bloomberg dice que el dólar se estabilizó, mientras que la libra se debilitó 0,7%.

Craig Erlam, analista senior de mercado de Oanda Europe, expresó que “el panorama económico parece traicionero y ni siquiera sabemos si estamos en un pico de la inflación máxima, así como de las tasas de interés. Esos son vientos en contra harán que cualquier recuperación del mercado de valores sea extremadamente desafiante”.



Por otra parte, los hidrocarburos, específicamente el petróleo cambió entre ganancias y pérdidas, ya que los operadores sopesaron un mercado ajustado frente a las preocupaciones sobre una desaceleración económica mundial.



El barril de petróleo Brent, referencia para Colombia, bajó 1,54% a US$90,84; mientras que el WTI descendió 2,63% a US$83,04.

Finalmente, se está a la espera que hoy la Administración de Información de Energía (EIA) de petróleos de Estados Unidos presente el informe inventario de petróleo crudo.

Asimismo, más de 50 empresas del S&P 500 presentarán esta semana el informe trimestral de sus movimientos y rendimientos. Ese balance podría generar volatilidad.