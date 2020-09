Los detalles de la alianza de Comfandi y Fundación Valle del Lili

Alejandro Cabra Hernandez

Comfandi y la Fundación Valle del Lili anunciaron esta semana que llegaron a un acuerdo para conformar una alianza estratégica que permitirá consolidar lo que ellos han llamado un “Modelo de Integración de Servicios de Salud” que será un referente en el país.



Lo que se hará es aprovechar las capacidades de las dos instituciones y capitalizar la EPS SOS que cuenta con cerca de 900.000 afiliados en el departamento, Cauca y Eje Cafetero.



En entrevista con El País, Jacobo Tovar, director General de Comfandi explicó qué implica esta alianza y qué repercusión traerá esto para los afiliados al sistema de salud.

¿De qué se trata la alianza?

​

Lo primero y lo más importante es que esta es una alianza para realmente trabajar por la excelencia de la salud del Valle. Somos dos instituciones que compartimos una misión, somos entidades de carácter privado, sin ánimo de lucro y con ánimo de trabajo social. En ese orden de ideas nos sentimos muy identificados porque tenemos capacidad de trabajar a largo plazo y desde lo social.



El grueso de la alianza son dos cosas: lo primero es la sostenibilidad de las EPS SOS con la capitalización por $150.000 millones, lo que debe propender por la salud financiera, su sostenibilidad en el largo plazo y además de eso permitir que esta sea la EPS más sólida y de mejor servicio en el Valle.



Por otro lado, está la prestación del servicio de salud; esta alianza lo que debe darle a los usuarios de la EPS SOS es un acceso a una red moderna, de altísima calidad y resolutividad, que quiere decir que se dé solución con mucha transparencia a los usuarios, desde el primer nivel, el ambulatorio, la red de mediana complejidad, en la que estarán Comfandi y otros prestadores y la red de alta complejidad, en la que estará la Fundación Valle del Lili.



¿Qué sucederá con los afiliados a la SOS?

​

Van a ver mejorado el servicio, nuestro propósito es que no existan muros, que cuando una persona entré a esta red integral sienta que está en el mismo sitio, en una red de aliados y que su tratamiento y la solución a sus problemas sean ágiles, transparentes y que funcione como si fuera una sola institución, a eso le apostamos.



Los usuarios verán mucha velocidad en sus tratamientos, no habrá interrupciones, por ejemplo, si está siendo atendido por la EPS SOS y ahora el procedimiento lo hará la Fundación Valle del Lili, este paso será transparente, el paciente no debe arrancar de cero, no debe haber tiempos de interrupción, que sea un tema de calidad para el usuario, que sienta que está siendo atendido con alta calidad y excelencia médica.



¿Esta alianza se puede ver como una venta de la Clínica Amiga?

​

No, es una alianza de voluntades, la Fundación Valle de Lili entra a operar la Clínica Amiga, que es una institución de tercer nivel. Comfandi sigue siendo la dueña de la clínica, pero le cede la administración y la operación durante los próximos 25 años y esta se convierte ahora en la sede Limonar de la Fundación Valle del Lili que tiene un plan de expansión gigantesco.



Comfandi se dedicará a la red ambulatoria, que es lo que hemos sabido hacer siempre, nacimos siendo prestadores de salud en los barrios de Cali. Tenemos IPS en Morichal, Calipso, en Alameda, infraestructura muy cerca de la gente. También tenemos IPS en Buga, Tuluá, Cartago, Yumbo, nuestra apuesta es tener la red de cercanía, que es donde entra un paciente cuando busca atención y si necesita un especialista más arriba en la cadena y, si lo requiere, terminará en la Fundación Valle del Lili, pero ese paso será una integración transparente para las personas porque vamos a operar en el mismo lenguaje.



¿Qué impacto tiene esto para la región?

​

Para el Valle del Cauca es importante tener su principal EPS, que es la SOS, como una entidad sólida financieramente y a eso es lo que estamos apostando, poder hacer esta capitalización de los $150.000 millones. Yo espero que con estos recursos y con la alianza vamos a mejorar la salud de todos. El negocio de una EPS es que la gente esté sana, porque a medida que está sana no tiene que pagarle a la red por su atención.



La apuesta de Comfandi y la Fundación Valle del Lili es hacer del Valle del Cauca el departamento con los mejores indicadores de salud y el más sano, con un modelo de salud sostenible que será referente en el país.