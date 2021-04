Lo que dice Mauricio Cabrera sobre más impuestos a personas naturales en reforma tributaria

Natalia Moreno Quintero

El magíster en Economía y columnista de varios medios de comunicación, Mauricio Cabrera, es uno de los muchos colombianos que cree que es posible que el Gobierno logre aumentar sus ingresos sin tener que crecer las obligaciones tributarias de la clase media del país.



Por ejemplo, aseguró en entrevista con El País, que sí se podría aumentar la tributación de las personas naturales, pero no por el lado del salario sino por las rentas de capital. Asimismo, considera que se debe volver a plantear IVA a las transacciones de finca raíz de altos montos, propuesta que no ha tenido un buen desarrollo en proyectos pasados.

Le puede interesar: César Gaviria reitera que liberales no apoyarán reforma tributaria, dice que "es inconveniente"

Se ha insistido en que las personas naturales deben aportar más al fisco, ¿este es el camino que debe recorrer el país?

​

Es claro que las personas naturales en Colombia pagan poco. Las personas tienen dos tipos de rentas: laborales –salarios- y las rentas de capital –arrendamientos, dividendos, intereses de depósitos financieros, renta de la tierra, entre otras-. Las laborales están gravadas de una manera suficiente y ponerles más impuestos es una equivocación, las que se deben gravar más son las rentas de capital de las personas naturales.

Hay un tema importante de analizar, sobre todo en los estratos más ricos de la población colombiana, las rentas de capital están escondidas en unas estructuras complejas de empresas familiares, de manera que es común, que los ingresos de una persona y sobre todo sus gastos, no estén declarados en cabeza de esa persona sino en cabeza de una compañía, que es la que paga los viajes, carros, escoltas y hasta el mercado. Mientras no se controle esto, no se afectará de manera importante las rentas de capital.

Es decir, las personas naturales sí deben pagar más, pero no sobre las rentas laborales sino sobre las de capital. Tal vez solo habría una excepción que son las rentas laborales de ejecutivos de empresas que tienen salarios de $100 millones o más al año.



¿Por qué el Gobierno insiste en mirar más al asalariado?

​

Porque son los más fáciles de controlar, un asalariado que tiene un contrato, está afiliado a la seguridad social, paga pensión, todos los datos de esta persona están registrados, los otros son más difíciles de conseguir. Hay una situación curiosa, las empresas pagan impuestos sobre sus utilidades netas, por ejemplo, una organización puede vender $1.000, pero muestra que tiene gastos de $800 y paga sobre $200. Mientras que una persona natural que tiene ingresos por $1.000, le permiten deducir máximo el 25 %, es decir paga impuestos sobre $750.

Una persona que gane $100 millones anuales, son $8 millones al mes, no es rico, tiene una vivienda, un carro y posiblemente una capacidad de ahorro que puede ser el 5 % ó 10 % y a él le permiten deducir el 25 % y le toca pagar impuestos sobre $6 millones, que realmente se le fueron en gastos. Esto es lo que no debe pasar, esta persona no es rica, es acomodada: este grupo de la población no puede ser objetivo de más impuestos.

“El país venía haciendo unos avances importan-

tes en la reducción de la pobreza, desde el 2010 y eso se perderá de un plumazo”. Mauricio Cabrera Economista

¿Hay otras alternativas para tener ingresos fiscales sin necesidad de esta reforma?

​

Ahora se han inventado una nueva pirinola porque todo el mundo está de acuerdo en que se necesita la reforma tributaria, pero entonces tiran la pirinola y siempre sale “Ponen Otros”, los comerciantes dicen que no a ellos, la industria y la agricultura dicen lo mismo, nadie quiere pagar.

De las propuestas del Gobierno hay unas válidas y otras que no, y sí creo que el país tiene otras alternativas. Por ejemplo, ante una ampliación del IVA, un punto que no se menciona es el IVA a las transacciones de finca raíz, que existe en muchos otros países. Aquí la presión de los constructores y de los terratenientes ha llevado a que esto no se haga.

Ahí hay una fuente de recursos muy importante y este impuesto existe en muchos países y no afecta a la clase media. Se podría recaudar más de $1 billón al año con una tarifa bajita y con el 19 % podría llegar generar $3 billones. Los constructores dicen que eso acaba el mercado, pero no, una persona que compra una vivienda de $3000 millones, puede pagar el impuesto.

Otra fuente de recursos son las regalías, en especial del oro. De manera absurda el oro paga una regalía del 4 % y la sal paga el 12 %. Si fuera la misma regalía se recaudaría $1 billón adicional. Otra fórmula es la eliminación de las exenciones que se pusieron en el 2019 valen como $9 billones



¿En el tema de IVA se podría decir que es mejor que todo tenga este tributo pero con una tarifa baja?

​

No alcanzaría a compensar y de nuevo el Gobierno plantea recaudar unos $15 billones adicionales con IVA y harán un programa para devolver a las personas más pobres $2 billones y quedarían $13 billones que quién los va a pagar… la gente de estratos 3 hacia arriba. Aumentar el IVA afectando más a la clase media, creo que no es equitativo.

Otro punto importante es la oportunidad, no solo es mirar el cómo sino el cuándo, el Gobierno plantea una reforma, en la que $15 billones del recaudo serían para financiar gasto y el resto para reducir el déficit fiscal, eso en teoría es una medida sana. Pero lo complicado es hacerlo en medio de una crisis, poner impuestos para pagar deuda ahondará la crisis.



¿Todo lo que ha pasado cómo nos puede afectar en términos de pobreza?

​

Algunos dicen que el covid es racista y clasista porque afectó más a las clases pobres. Un estudio de la Universidad de los Andes mostró que de cada 100.000 personas en el estrato 1 se enfermaron 93 y 25 fueron hospitalizados, mientras que en estratos más altos de cada 100.000 personas solo enfermaron 8 y 2 tuvieron que ir a la clínica. Es claro esto porque los más pobres viven más hacinados, no pueden quedarse en la casa, tienen que salir al rebusque, tienen peor alimentación. El covid no prefiere o los pobres o crea desigualdad, lo que hace es aumentarla. Frente al tema económico los mayores afectados han sido los informales, por eso los datos hablan de que Colombia tendrá entre 4,5 a 5 millones más de pobres en 2020, habría un alza como del 10 %.



Pero hay apoyos...

​

El PAEF (Programa de Apoyo al Empleo Formal) es bien intencionado, darle subsidio a las empresas para mantener a los trabajadores es bueno, pero llegó tarde, se implementó cuando se habían perdido 5 millones de puestos y ya a muchas empresas no les servía porque una condición para aplicar era que se mantuviera a las personas enganchadas.

Asimismo, el Ingreso Solidario es un programa también valioso, se ha identificado la gente y está llegando a 3 millones, es un avance grande, sin embargo, el monto que reciben las familias, $190.000 mensuales, no da ni para el mercado. El Gobierno gastó menos del 2 % del PIB en ayudas cuando otros países tuvieron un gasto entre 7 %, 8 % del PIB. La respuesta estuvo bien orientada y diseñada pero llegó tarde y fue escasa.



¿Qué tanto tardaremos en recuperarnos?

​

En términos de crecimiento del PIB creo que solo en el año 2022 volveremos a estar en nivel del 2019. Este año no vamos a llegar. Si miramos otros elementos del desarrollo como desempleo y pobreza, nos vamos a demorar más en recuperarnos. Para volver a niveles de un dígito como los del año 2017 pasarán unos tres años, porque no hay programas específicos de creación de empleo.



¿Cómo ve al Valle del Cauca?



El Valle tiene una ventaja y es que tiene una economía diversificada y muchas de las empresas son de consumo indispensable para la gente, alimentos, farmacéutica, aseo, en eso no hubo problema en la demanda, por supuesto que sí se afectaron otros sectores como las confecciones que venían muy golpeadas. El Valle, en promedio, tiene unos resultados menos malos que el resto del país por esa diversificación, pero también hay grandes perdedores como hotelería, turismo, restaurantes. Hay cosas en las que estamos iguales al resto del país y otras en las que estamos un poco mejor.