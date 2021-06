Las millonarias pérdidas de Coca Cola por gesto de Cristiano Ronaldo en rueda de prensa

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La multinacional Coca Cola sufrió millonarias pérdidas económicas en la bolsa de valores por cuenta de un gesto del astro del fútbol Cristiano Ronaldo durante una rueda de prensa de la Eurocopa.



Las pérdidas en la bolsa ascienden a cerca de 4.000 millones de dólares.



El incidente que le costó a Coca Cola esta supresión ocurrió el lunes en el estadio Puskás Arena, en Budapest.



Cuando el futbolista se disponía a hablar sobre el debut de Portugal en el certamen contra Hungría, retiró dos botellas de Coca Cola, patrocinador del torneo, que estaban sobre una mesa junto a una envase sin etiqueta que contenía agua.



Al tiempo, Cristiano Ronaldo mencionó en tono de rechazo: "Agua, no Coca Cola".

Este momento quedó registrado en video y poco después se hizo viral en redes sociales:

🇵🇹 Un gesto, 20 segundos, de Cristiano Ronaldo en la conferencia de prensa, en la que dice "agua si, Coca Cola no" hace perder a la empresa 4.000 millones de dólares de cotización en la Bolsa.



Después del incidente, Coca Cola presentó retrocesos en sus acciones.



El diario El País de España mencionó que el gesto del goleador histórico de Portugal habría reprensentado una pérdida de capitalización bursátil de 3.967 millones de dólares para la compañía.



Señala además que Coca Cola pasó de tener un valor bursátil de 242.144 millones de dólares el viernes a 238.910 millones este martes.



Esta no es la primera vez que el futbolista arremete contra Coca Cola.



Tiempo atrás, durante una entrevista, dijo que no le gustaba que su hijo (Cristiano Ronaldo Jr) consumiera la bebida.



"Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca Cola y Fanta, y come papas fritas. Él sabe que no me gusta”, afirmó en esa oportunidad.