Las críticas que ha generado el borrador de la reforma a las pensiones

El texto - borrador en el que el Gobierno Nacional plantea las bases de la futura reforma al sistema de pensiones es un idea general a la que le falta mucho sustento técnico y científico.



Lo que se conoce hasta ahora es que la reforma se basará en tres pilares, según el viceministro encargado de Empleo y Pensiones, Juan Carlos Hernández.



El primer pilar es el solidario y pretende otorgar una renta básica correspondiente a medio salario mínimo legal vigente. Cobijará a las personas que no alcanzan a obtener una pensión.



El segundo es el pilar contributivo que incorpora a las personas que devengan hasta cuatro salarios mínimos. La idea es que hagan sus aportes obligatorios al régimen de prima media administrado por Colpensiones.



El tercer pilar es complementario. Plantea que los colombianos que tengan ingresos superiores a cuatro salarios mínimos hagan aportes adicionales (a partir del quinto salario mínimo) al Régimen de Ahorro Individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, AFP.



A juicio de varios economistas y expertos en el tema pensional, quedan muchos interrogantes con base en el borrador que se conoció el miércoles pasado.



Para Marcelo Duque, director de la empresa Como me pensiono, el modelo de pilares busca ampliar la cobertura pensional.

“Ese es justo el mayor desafío del sistema pensional en Colombia, ya que solo el 30% de adultos mayores tienen pensión. Y si se logra el objetivo de esa propuesta podrá aumentar la cantidad de pensionados”, dijo.



Lo que dice el borrador es que todos los trabajadores que devenguen hasta cuatro salarios mínimos migren al sistema público y si ganan más, que el resto (del salario 4,1 en adelante) se cotice en un fondo privado.

Según Duque, “esa iniciativa no debe ir hasta cuatro salarios mínimos sino hasta uno, porque si el objetivo es tener un sistema pensional sostenible no se puede olvidar el impacto fiscal de las decisiones”.



En concreto, añadió, “las personas seguirían cotizando por un salario mínimo en Colpensiones y si tienen un salario mayor, la diferencia sería un aporte obligado a un fondo privado”.



En relación con el primer pilar, el Gobierno señala la intención de tener una renta básica de $500.000 para quienes no logren una pensión, “sin embargo lo que no hemos visto son los cálculos para saber cuáles son las fuentes de financiación y de donde saldrán los recursos”, indicó Duque.



“No solamente es plantear el objetivo de tener más pensionados, lo cual suena bien y es bastante popular, sino la congruencia y responsabilidad frente al gasto público. En resumen, empieza una discusión de un tema central para miles de familias en nuestro país, una reforma pensional. Mi sugerencia es tener calma y entender que dichos cambios pueden incidir en la realidad individual”, explicó el experto.



Para el director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa del Grupo Aval, Juan David Ballén, la reforma pensional traería consecuencias negativas en el crecimiento económico, según escribió en su cuenta de Twitter.



Comentó además que “la propuesta de reforma tendrá un impacto negativo y profundo en el crecimiento económico, el empleo, el ahorro y el déficit fiscal, entre otros, ya que las compañías y el mismo Gobierno dejarán de contar con una fuente eficiente de financiación de proyectos de inversión”, escribió.