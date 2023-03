La vallecaucana que ganó reconocimiento y obtuvo premio internacional de Tecnología

La participación de la mujer vallecaucana sigue en ascenso. Esta vez entre 1800 nominaciones, la protagonista es Norha Villegas, decana de la Facultad de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas de la Universidad Icesi, quien recibió el Digital Leader en los ‘Women that Build Awards 2023’ de Globant.



El premio se otorgó a 44 mujeres de 11 países, entre ellas Norha Villegas, como representante en la categoría Digital Leader de Colombia.



Globant, una compañía enfocada en reinventar negocios a través de soluciones tecnológicas, anunció a las ganadoras globales de la tercera edición de los ‘Women that Build Awards’ que reconocen, apoyan y promueven el desarrollo y la visibilidad de mujeres líderes, talentosas y que han generado un impacto que merece reconocimiento global en el campo STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, por sus siglas en inglés). Esta edición contó con más de 1.800 nominaciones, 1.100 candidatas de al menos 25 países, 110.000 votos y 70 jueces internacionales.



La categoría Digital Leader que reconoce a la Decana premia a mujeres vicepresidentas, gerentes, directoras o expertas en su campo y que han estado generando un cambio impactante en la industria STEAM, con más de 10 años de experiencia.



Cabe resaltar que la profesora Norha cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en industria, docencia e investigación, durante los que ha contribuido al desarrollo de la industria tecnológica de nuestra ciudad, ha aportado valiosos conocimientos a la ingeniería de software globalmente y ha apoyado a cientos de jóvenes en el desarrollo de sus profesiones en ciencias, ingeniería, tecnología y diseño.



“Estoy muy contenta porque he pasado la mayor parte de mi vida mentoreando chicas y chicos en áreas STEAM. Nuestros estudiantes de Icesi han sido siempre el centro de mi trabajo. Verlos alcanzar sus logros, graduarse, ser mejores personas y excelentes profesionales es grandioso. También ha tenido mucho impacto mi trabajo en el sector de tecnología de nuestra región. De la mano de Icesi y aliados como Invest Pacific, hemos contribuido a la generación de miles de empleos para Cali en los últimos cinco años. Muchas de estas oportunidades han sido para mujeres y otras minorías que han encontrado en la Universidad Icesi la mejor opción para acompañarlos en su florecimiento personal y profesional” asegura la decana Villegas.



Por su parte, Esteban Piedrahita, rector de la Universidad Icesi, envió un mensaje de felicitación a la Decana por este logro: “El jurado de los ‘Women That Build Awards’ Globant, multilatina #1 en soluciones IT para empresas, entregó este premio, al que aspiraron 1.800 mujeres, a nuestra decana. Este reconocimiento internacional a una integrante de nuestro equipo nos llena de gran orgullo”.



“Quiero compartir este reconocimiento con todas y todos mis estudiantes de nuestros programas de ciencias, ingeniería y diseño. Todos mis logros han sido posibles gracias a que el apoyarlos en sus procesos de formación y crecimiento personal ha sido la mayor inspiración para desarrollarme profesionalmente. Crean en ustedes, sueñen alto y sepan que siempre cuentan conmigo como decana y mentora para apoyarlos en el logro de sus objetivos” finaliza la Decana.