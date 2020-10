Álvaro José Carvajal Vidarte

La llegada de Nubank, que se dice es el banco digital más grande de Latinoamérica a Colombia, agita la competencia en materia de servicios financieros completamente en línea.



Se estima que en el país hay más de 100 startups Fintech, que son empresas que usan la tecnología en procesos financieros, las cuales están revolucionando el sector y han llevado a que los bancos tradicionales aceleren su paso a lo digital.



Nubank, que se denominará Nu Colombia, es liderada por David Vélez, un colombiano que empezó este proyecto en Brasil y ahora cuenta con 30 millones de clientes en ese país y en México.



“Nubank nació de la convicción de que a través de la tecnología, el diseño, la ciencia de datos y una visión centrada en el cliente podíamos crear una nueva generación de servicios financieros que le haga la vida más fácil a las personas, sin complejidades ni burocracia ”, comentó Vélez al anunciar su llegada al país.



Este banco no tiene sucursales, sino que todos sus productos son controlados a través de una app, lo que le permite reducir costos y ofrecer productos sin ningún cobro.



El banco ofrece cuentas digitales, préstamos personales, un programa de beneficios con puntos que no caducan y una cuenta comercial diseñada para pequeñas empresas. Pero en Colombia arrancará con la oferta de una tarjeta de crédito que no tiene cuota de manejo y a la que se aplica online, y es controlada a través de la app.

Sobre la llegada “con cierta disrupción” de esta empresa Rodolfo Díaz, gerente de innovación y estrategia digital de Giros y Finanzas, dice que se puede ver como competencia pero también como una oportunidad para que se sigan rompiendo paradigmas entre los usuarios que aún tienen ciertas incertidumbres sobre lo digital y para que las entidades sigan creciendo y transformándose.



“A pesar de que hemos hecho esfuerzos para migrar a lo digital y que las personas sean más autónomas, por ejemplo, al consultar su saldo, hacer transacciones, solicitar créditos por internet, la cultura colombiana todavía sigue en ese pensamiento de tener una persona tras la ventanilla. Pasar a algo 100% digital aún tardará tiempo”, expresó.



Aún así resaltó que las entidades financieras tradicionales le están brindado a los colombianos lo mejor de ambos mundos, lo presencial y digital.



Sin embargo, la pandemia hizo que el uso de los canales digitales creciera de forma significativa. Según datos de la Superfinanciera, las operaciones en canales virtuales continúan aumentando. A través de estos se realizó el 74% del total de las operaciones en el primer semestre del 2020: 2.469 millones por banca móvil y 966 millones por internet, lo que permite establecer que los colombianos están cada vez más cerca de lo digital.

Otras experiencias



En Colombia ya hay varias experiencias de bancos totalmente digitales como Nequi, considerado el primer neobanco del país, pues es una plataforma financiera 100% digital y actualmente cuenta con más de 3,9 millones de usuarios.



Según sus directivas, a través de la aplicación los usuarios pueden manejar la plata desde el celular, sin costos o comisiones. Tienen la posibilidad de enviar, pedir, organizar y ahorrar y, además cuentan con el ‘Armario’, espacio en el que tienen múltiples servicios de recarga, pago y suscripción.



“Actualmente contamos con cerca de 4 millones de usuarios superando en un 40% la cantidad del año pasado. Durante la pandemia se creció lo que debía haberse avanzado en 3 años en términos de adopción”, dijeron directivas de esa compañía.



Este año, en alianza con el Fondo Nacional de Garantías (FNG) e iNNpulsa, Nequi lanzó el préstamo Paracaídas, creado para apoyar a los trabajadores independientes formalizados, afectados económicamente por la cuarentena. Se ofrecieron préstamos desde $300.000 hasta $4.500.000, con un plazo de 12 meses, dinero que se desembolsa en la cuenta Nequi.

Además de este neobanco en Colombia operan otras como Lineru que inició operaciones en 2011 y ha tenido crecimientos exponenciales de casi 200% año a año. Con esta empresa cualquier persona puede solicitar su cupo de crédito por internet, desde donde esté y a cualquier hora. La promesa es que en solo 15 minutos se realiza el proceso y en un día hábil tiene el desembolso.



También está Solventa Colombia que arrancó el año pasado. Ofrece micropréstamos personales y se ha podido posicionarse como un aliado de aquellas personas que no cuentan con productos financieros básicos como una cuenta de ahorros o con un perfil de crédito inicial.



Hernán Arcioni, CEO de Solventa, cree que las Fintech son un ecosistema que funciona colectivamente y que incluye a las personas y les da nuevas y buenas oportunidades para poder resolver sus urgencias económicas.



Otra empresa, liderada por un vallecaucano es Movii que ofrece una tarjeta débito con la que se puede comprar en internet o usarla en cualquier comercio.

Bancos se transforman



La banca tradicional en Colombia también han migrado a lo digital y hoy brinda la posibilidad no solo de pagos, transferencias en línea, sino otros servicios como cuentas de ahorro, inversiones, solicitud de préstamos, entre otras posibilidades.



Por ejemplo, según datos del Bbva, en más del 80% aumentó el uso de los canales digitales en esta entidad, durante el primer semestre del 2020. La realización de transacciones a través de la página web del banco creció por encima del 90% mientras que el uso de la aplicación en el celular aumentó en más de un 80%.