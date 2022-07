El futuro ministro de Hacienda del nuevo Gobierno Nacional, José Antonio Ocampo, aclaró que la reforma tributaria que viene preparando el equipo económico no tocará los planes de telefonía celular, pero sí le dirá adiós a muchos de los beneficios tributarios que hoy existen en el país.



De igual manera, precisó que el recaudo de los $50 billones que anunció el presidente electo, Gustavo Petro, no serán inmediatos. “Todo está por verse, pero lo cierto es que miraremos cuánto dinero se podrá obtener con los elementos que contendrá el proyecto de reforma tributaria”, explicó el señor Ocampo.



Anotó que el Ministerio de Hacienda buscará una meta inferior a los $50 billones, una cifra más realista, pero la idea es acercarse de manera gradual a ese monto total que anunció el señor Petro mientras estaba en campaña.



El Jefe de la cartera de las finanzas públicas fue enfático en señalar que el aumento del recaudo será gradual y no del orden de los $12,5 billones anuales como lo planteó el actual Ministro de Hacienda.



“Lo que puedo decir de una vez es que se buscará que el recaudo del primer año sea más alto. Sin embargo, nos vamos a sentar con la Dian para analizar tema por tema y cada uno de los elementos que planteará la reforma tributaria”, indicó.



¿Qué pasará con las exenciones?



La idea es eliminar muchas de ellas, sostuvo el Ministro de Hacienda designado.



“En este momento no puedo dar elementos claros que se tratarán en este tema porque el proyecto de reforma está en elaboración, pero puedo decir que, en esencia, nos concentraremos en los beneficios tributarios que se podrán eliminar. En Colombia son muchísimos. Adicionalmente, nos concentraremos en las personas naturales, dado que el recaudo que se obtiene de ellas es muy pequeño, diría que es ridículo. Quiero decir que un estudio del año pasado de la Ocde indicó que el recaudo de personas naturales en Colombia equivale al 1,2% del PIB, cuando en los países de esa Organización es del 8%. En contraste, tenemos muchos impuestos sobre las empresas. Incluso, si más adelante se puede y la reforma tributaria tiene éxito, estaríamos de acuerdo en bajar los impuestos a las empresas”, explicó el futuro Minhacienda.



Los estímulos que el nuevo Gobierno Nacional tiene proyectado otorgar se darán a través de programas públicos, como las llamadas fábricas de productividad, las cadenas productivas (cluster) y los programas del sector agrícola para pequeños cultivadores. Esa política productiva se trabajará en coordinación con los bancos de desarrollo.



Otro tema importante que se debatirá en la reforma tributaria está relacionado con un eventual impuesto a las bebidas azucaradas, las gaseosas.



“Pero antes de tomar una decisión en ese sentido, analizaremos el impacto social que pueda generar esa decisión. Cuando digo impacto social me refiero a evaluar si ese tipo de bebidas se consume más en los sectores populares. De ser así, tendríamos que revisar el efecto social de la medida”, precisó el jefe de la cartera de las finanzas públicas.



A frenar la evasión

Otra de las tareas que pondrá en marcha el Gobierno Nacional entrante es tratar de reducir la evasión en el pago de impuestos.



Existen varios estimativos que señalan que anualmente se evaden entre $50 billones y $80 billones.



Para el Gobierno Nacional y la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales, Dian, esa tarea implicará la contratación de personal para hacer el control, con el fin de que gradualmente se pueda reducir esa cifra.



Adiós a los días sin IVA

Definitivamente se acabarán en el Gobierno del presidente Petro por dos grandes razones.



Según el futuro Ministro de Hacienda, la primera razón tiene que ver con el hecho de que el día sin IVA no beneficia a los hogares más pobres del país. Quienes han aprovechado esa estrategia son las familias de clase media, principalmente, y no la mayoría de los más pobres.



La segunda razón es que la industria nacional no sale favorecida con esa medida. La gran mayoría de productos o bienes que se venden el día sin IVA son los importados, como los aparatos electrónicos, computadores, celulares y televisores.



“No podemos seguir subsidiando productos importados. Además, esa medida le ha costado al país $4 billones. Lo que estamos pensando es que la producción nacional sea la que se beneficie con precios más competitivos”, comentó el señor Ocampo Gaviria.