Jhon Edward Montenegro Jimenez

El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente de la República, Iván Duque Márquez, tiene en sus manos la decisión sobre la cual será el incremento del salario mínimo para 2021, que debe quedar definido esta semana, luego de que empresarios y trabajadores no llegaran a ningún acuerdo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.



Los empresarios propusieron primero un incremento de 2 % y en la última reunión aumentaron la propuesta a 2,7 %, con lo cual el salario mínimo pasaría a ser de 901.504 pesos, con un auxilio de transporte con un incremento de 5,49 %, llegando a 108.496, para un total devengado por los trabajadores de 1.010.000 pesos, incluidos los dos ítems.



Sin embargo, la propuesta tampoco fue aceptada por los representantes de las centrales obreras que desde el principio se plantaron en un incremento que dejara el salario mínimo en un millón de pesos y un auxilio de transporte de 120.000 pesos, lo que representaba un incremento general de cerca del 14 %, con el fin de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.



En las salvedades presentadas, las centrales obreras también pidieron que el Gobierno Nacional asumiera los nóminas de las micro, pequeñas y medianas empresas; una renta básica para los colombianos de menores ingresos y la formalización de los contratistas del sector estatal.

El presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez, dijo que se debe estimular el poder adquisitivo de los trabajadores con un incremento generoso y envió un mensaje claro al Gobierno Nacional para la definición del salario.



“No se puede hablar del desarrollo de un país, no se puede ufanar un gobierno de haber ingresado al grupo de países ricos de la OCDE, con gente aguantando hambre, con gente que con el salario mínimo no compra sino la mitad de la canasta familiar”, señaló.



El dirigente agregó que “no se puede descargar el peso de la crisis y los efectos de la pandemia sobre los hombros de quienes no tienen nada que ver, entre otras cosas, porque la cifra controlada de inflación que hablan se debe a que la gente dejó de comprar, la gente no está comprando”.



Mientras tanto, los empresarios afirmaron que el aumento del salario mínimo debe ser prudente para impedir un aumento de la tasa de desempleo, que supera el 14 %, y para luchar contra el empleo informal. Entre los aspectos que tuvieron en cuenta para la propuesta está la inflación proyectada de 1,5 % y la tasas de informalidad del 59,2 %.

¿Qué dice el Gobierno?



Desde el Gobierno Nacional se han pronunciado diferentes funcionarios frente al incremento del salario mínimo. Uno de los primeros fue el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien en su momento defendió un incremento salarial del 2 %, en concordancia con lo que habían ofrecido los empresarios en su primera propuesta.

Según explicó el funcionario, la base que se debe tomar es el aumento de la inflación, que según él para este año estará en 1,5 % y para el primer trimestre de 2021 en 2,5 %. “El 2 % debe ser el punto de llegada, no veo por qué con este desempleo e informalidad se le ponga unos incrementos justo en el año que está tratando de rebotar, me parece que es justo el 2 % y además es razonable”, dijo.



Sin embargo, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró recientemente que el Gobierno Nacional ha propendido por garantizar y mantener el poder adquisitivo de los trabajadores en los dos años de administración del presidente Iván Duque.



Según explicó el funcionario, en 2019 se hizo un incremento del 6,0 %, con una inflación causada del 3,2 %, lo que equivaldría a un incremento real del 2,8 % en el poder adquisitivo de los colombianos. La misma situación se presenta en el incremento de 2020, que fue de 6,0 %, con una inflación causada de 3,8 %, lo que equivaldría a un 2,2 % de aumento real.



Cabrera resaltó que en los dos años los colombianos que devengan el salario mínimo tuvieron un incremento del 5 % en el poder adquisitivo, es decir, un incremento por encima de la inflación, un hecho que todavía no está claro para lo que será el incremento del salario mínimo del próximo año, que como está no estaría superando el 3 % o 3,5 %, si se mantiene lo que dice el gobierno.



“Lo que este gobierno quiere es que el trabajador en Colombia que gana un salario mínimo legal mensual no solo mantenga su poder adquisitivo, sino que este crezca”, reiteró el funcionario, lo que haría presagiar que el incremento que fijará el Gobierno Nacional en los próximos tres días estaría muy cercano a superar en un 2 % la inflación causada.



Sin embargo, esto no es del todo claro y los colombianos tendrán que esperar hasta la expedición del nuevo decreto, haber si el Gobierno se mantiene en la línea de un incremento salarial mejorando el poder adquisitivo, o si por el contrario es precavido frente a la actual coyuntura que vive el país por cuenta del Covid-19 y se acerca más a la propuesta de los empresarios del 2,7 %.