Hay más de 40.000 hogares afectados: la alarmante caída que ha tenido el sector de vivienda por la falta de subsidios

La venta de vivienda de interés social en el país ha caído 61% al mes de febrero por la falta de subsidios del Gobierno, programa que en los años recientes jalonó esta industria.



La preocupación no es solo en el Valle del Cauca sino a nivel nacional, teniendo en cuenta que el 72% de las ventas del sector corresponde a unidades de interés social.



El presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, Guillermo Herrera, advirtió que esta no es la única señal de alarma para esta industria, sino que también caen las iniciaciones de proyectos y el inventario terminado se ha venido incrementando. Hay una alerta por lo que esto impacte, en el mediano plazo, en la generación de empleo.



A la fecha, según Camacol, que presentó estos datos en rueda de prensa, hay 40.000 hogares en Colombia que no han podido recibir su vivienda por la ausencia de subsidios del programa del Ministerio de Vivienda, Mi Casa Ya.



Desde octubre del año pasado no hay desembolsos. “Tener esa cantidad de viviendas sin entregar, representa grandes gastos para los hogares colombianos, pues son 40.000 familias que están esperando el subsidio para vivienda y mientras tanto, deben asumir aproximadamente, $15.720 millones mensuales en arrendamiento”, dijo el ejecutivo.



Agregó que si hay algo en lo que todos están de acuerdo en este país, como lo ha dicho la Ministra de Vivienda, es que Mi Casa Ya es la columna vertebral de la política habitacional, y, por lo tanto, “invito al Gobierno Nacional, a través del Ministro de Hacienda y la Ministra de Vivienda, el Director de Planeación Nacional y el Congreso de la República, a seguir haciendo un esfuerzo conjunto para asegurar la financiación de este programa y no arriesgar el ahorro de los hogares colombianos y el empleo del país”.



Para el directivo, la única manera de ponerle freno a estas alertas es que el sector privado y el Gobierno Nacional trabajen articuladamente para lograr que, a través de la Ley de Adición Presupuestal, se garanticen los $3,3 billones para atender los subsidios de Mi Casa Ya pendientes y los proyectados para lo que resta del año.



De acuerdo con las proyecciones del Banco de la República para el año 2023 y para 2024 el sector de la construcción no crecerá más del 1%, debido tanto a las condiciones macroeconómicas y tasas altas, como a la situación de las ayudas gubernamentales para la industria.



Razón por la que Hererra advirtió que si se mantiene la tendencia actual, la economía nacional podría presentar grandes afectaciones teniendo en cuenta que el sector anualmente aporta cerca de 4,5 puntos del PIB nacional y adicional a esto genera 4 millones de empleos equivalentes al 7% del empleo formal del país.

A propósito

En 2021 se asignaron alrededor de 67 mil subsidios de Mi Casa Ya en Colombia.

Esto permitió el cierre de proyectos con inversiones por más de 26.6 billones de pesos, según datos de Camacol.

El sector de la construcción genera 812 mil empleos directos e indirectos, en el país, cuando los proyectos de vivienda se encuentran en ejecución. Además, esta industria genera una demanda de insumos por $15,7 billones de otros subsectores.

Se calcula que 7 de cada 10 unidades vendidas en el país son viviendas de interés social (VIS). Asimismo, por cada peso invertido en el programa Mi Casa Ya se mueven 10 pesos en ventas.

Alrededor de 6 mil hogares en Colombia se agregarán, cada mes, a la demanda del programa de vivienda social durante el presente año.

El inventario de casas y apartamentos sin vender aumentó 1,7% en febrero del 2023. El tiempo para comercializar una vivienda de interés social se ha duplicado en los últimos meses.

En Cali y los municipios vecinos se vendieron 32.000 unidades en 2022.

Impacto

Carlos Sepúlveda, profesor de Economía de la Universidad del Rosario, explicó que la construcción tiene una particularidad especial y es que tiene muchos encadenamientos en su cadena productiva, lo que lleva a ser jalonador, creador de empleo, reactivador de subsectores, “es decir es un motor del impulso económico y si se desacelera tiene impactos en sectores adicionales”.



De igual manera, Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, comentó que la construcción es una de las actividades que más promueve el crecimiento económico y el empleo.



En Cali, por ejemplo, la construcción generaba 77 mil empleos, según datos del Dane al mes de enero del 2023, muchos de los cuales estarían en riesgo, en el mediano plazo, sino se resuelve el tema de la demora en el desembolso de los subsidios.



La situación puede ser más grave en el Valle del Cauca, según la advertencia hecha por el gremio en la región, porque los hogares del departamento lograron gestionar el mayor número de subsidios en el país, desde el 2015 (54.777), mientras que en Bogotá y Cundinamarca fueron 43.779 y en Atlántico 29.779.



Esto impulsó la construcción de vivienda y las empresas que hoy están a la espera de las noticias que pueda entregar el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Nacional.



Según ha comunicado la ministra Catalina Velasco, se han instalado mesas de trabajo para dialogar sobre los ajustes al programa Mi Casa Ya y sobre la necesidad de más recursos de inversión para el sector constructor.