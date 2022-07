¿Fin al día sin IVA? Propuesta de Petro de eliminarlo sigue generando debate

Líderes gremiales del comercio y empresarios cuestionaron la posible terminación del día sin IVA, anunciada por el ministro de Hacienda del gobierno entrante, José Antonio Ocampo.



Ocampo afirmó que los días sin IVA no han sido eficaces porque no apoyan a los hogares ni a las empresas colombianas y aseguró que la mayoría de los artículos que son comprados, durante estas jornadas, son importados.



Ocampo también se refirió al impacto fiscal de los días sin IVA en un momento de altas necesidades de recursos públicos. “La reactivación no tiene nada que ver con este día. Este mecanismo con las inmensas necesidades fiscales que tiene el país no tiene justificación”, dijo.



Frente a estas declaraciones, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dijo que la decisión de acabar los Días Sin IVA es un “enorme error social y económico”. De acuerdo con el líder gremial, esta iniciativa ha beneficiado a los comerciantes y a los consumidores de todos los estratos sociales, también declaró que existen estadísticas y argumentos sociales y económicos que respaldan sus beneficios.



En ese sentido, el comercio organizado manifestó su intención de sentarse a discutir con el nuevo Gobierno, tanto con el ministro de Hacienda, como con el presidente electo, Gustavo Petro, los argumentos técnicos, económicos y sociales que sustentan esta iniciativa que, según ellos, jalonó la economía y el empleo, en los momentos más difíciles de la pandemia y posterior reactivación.



“Esperamos que el Gobierno entrante, que ha declarado abiertamente su política de acuerdos y de diálogo, tenga la oportunidad de abrirnos un espacio para mostrarle con cifras y resultados, cómo se ha beneficiado la industria nacional, en diferentes categorías como electrodomésticos, moda (vestuario, calzado y accesorios) y útiles escolares, entre otros” dijo Cabal.



Asimismo, Fenalco destacó que el comercio organizado genera el 29,1% del empleo urbano y que el beneficio de estas jornadas ha sido generalizado, no solo para los grandes establecimientos de comercio, sino para los micro, pequeños y medianos empresarios.



“Más que acabar con los Días sin IVA, la iniciativa se puede ajustar a las políticas e intereses del nuevo Gobierno. Estamos listos para dialogar y concertar”, concluyó Cabal.



Vale la pena recordar que en este 2022, las dos primeras jornadas dejaron $9,1 billones y $10,61 billones en ventas, respectivamente y en las ocho jornadas que se han realizado en el país hasta ahora, de esta medida, que empezó en 2020, el comercio ha vendido aproximadamente $54 billones.



Como consecuencia de ese beneficio, las arcas del Estado dejaron de percibir cerca de $12 billones de pesos.

Más opiniones

Las opiniones sobre sí dar continuidad o no a los días sin IVA están divididas. Algunos gremios y entidades empresariales, contrario al comercio organizado, consideran que la medida no es del todo positiva y a largo plazo no compensa las necesidades fiscales del país.



En ocasiones anteriores, Fedesarrollo se ha mostrado en desacuerdo con estas jornadas. En el documento ¿Qué hacer en políticas públicas?, elaborado por la entidad, se propuso una serie de medidas que buscan mejorar el recaudo tributario en Colombia, entre ellas, eliminar el día sin IVA.



Según la entidad, más allá de que muchos prefieren esperar a que lleguen estas fechas para hacer compras significativas, como las de electrodomésticos, se ha encontrado que en la práctica esta estrategia tiene una incidencia regresiva, es decir, beneficia más a las personas de ingresos medios y altos que a las de ingresos bajos.



En cambio, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, manifestó que el Día sin IVA es una medida que se justifica plenamente en momentos en los cuales requiere de medidas extraordinarias para asegurar la reactivación económica como es el caso de los dos últimos años. Sin embargo, cuestionó la sostenibilidad de esta medida en el largo plazo.



“Desde el punto de vista técnico, existen varias preguntas cómo, por ejemplo, ¿cuál es el costo fiscal? Pregunta especialmente importante en momentos de los cuales se requiere de ingresos fiscales para poder atender las necesidades del Estado colombiano y, por otro lado, genera un desplazamiento del consumo hacia los días durante los cuales se genera el beneficio, lo que probablemente en el agregado no genere una mayor demanda para los productos producidos en Colombia, incluso los productos importados. De manera que considero que es absolutamente razonable que se estudie la misma y que se analice la sostenibilidad de la misma en el largo plazo” expresó Mac Master.



Asimismo, para Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, esta medida fue importante para incentivar el consumo, pero aseguró que lo que Colombia requiere es incentivar la producción nacional, pero más importante, la generación de empleo.



“De acuerdo al informe presentado por Fedesarrollo, vemos que lo que requiere hoy el país es una política tributaria donde haya equidad y donde los impuestos no sean impuestos regresivos, y por ello, consideramos que se deben buscar mecanismos que nos ayuden a incentivar de manera positiva la producción nacional, pero lo más importante la generación de empleo, ya que, si hay empleo hay poder adquisitivo y si hay poder adquisitivo, hay capacidad de consumo”, aseguró Rodríguez.