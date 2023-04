¿Exportar a Venezuela? Esta es la oportunidad de internacionalizar su negocio

Venezuela fue uno de los destinos preferidos de Colombia en materia de exportaciones hasta el año 2012. En ese momento se vendían US$2.556 millones al año al vecino país. Hoy, luego de la reapertura de fronteras, este destino vuelve a ser atractivo para los empresarios, en especial del Valle del Cauca.



Por esa razón, la Cámara de Comercio de Cali ofrecerá dos espacios de formación para que empresarios interesados en exportar puedan conocer de primera mano cómo funciona todo el proceso, beneficios y retos a los que se pueden enfrentar.



“En la Cámara hemos diseñado este espacio para abordar los aspectos macroeconómicos desde otra mirada y vamos a invitar empresas que están teniendo éxito en Venezuela para que los empresarios conozcan de primera mano las oportunidades, riesgos y consejos que necesitan para llegar al mercado venezolano”, aseguró Ana María Castillo, directora de la unidad económica y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali.



De esta manera, el espacio se dividirá en dos momentos; el primero será el 13 de abril en donde se hablará del panorama macroeconómico. Se tratarán temas de coyuntura política, económica y de comercio exterior en relación con el comercio bilateral con Venezuela.



Además, con el objetivo de comprender los desafíos y oportunidades de volver a incursionar en este mercado como región, se tendrán invitados internacionales que explicarán la visión de la política exterior de Venezuela, perspectivas del restablecimiento de las relaciones comerciales y los desafíos del proceso de exportación.



El segundo espacio de capacitación será el 10 de mayo con la jornada ‘Horizonte Exportador’, en el que se tratarán los procesos de exportación y la posibilidad de hacer negocios con Venezuela. Se hablará entonces de soluciones y servicios financieros para exportar, análisis del marco legal venezolano y se ofrecerá un panel con empresarios que ya tienen comercio con el país vecino.

¿Cómo ha sido la relación entre el Valle y Venezuela?

En 2014, el Valle del Cauca exportó hacia Venezuela USD 461 millones, siendo el año con mayores ventas externas del departamento hacia este destino. En ese mismo año se consolidó como el principal departamento exportador hacia Venezuela, con una actividad de 23,2%.



Posterior a eso, en el 2022, el Valle participó con el 10,8% del total exportado por Colombia a Venezuela, a su vez, ese país se ubicó en el séptimo puesto entre los principales destinos comerciales del departamento.



De acuerdo con el más reciente informe económico, “Comercio Exterior de Colombia y el Valle del Cauca con Venezuela” de la Cámara de Comercio de Cali, entre los diez principales productos de exportación del departamento a ese país se encuentran artículos de confitería sin cacao, que han representado un total de US$211 millones; productos de panadería, pastelería o galletería equivalentes a US$60 millones, y por último, chocolate y preparaciones alimenticias que contengan cacao con un total de US$42 millones. Estos productos ocuparon las tres primeras posiciones en 2014.



El evento será presencial y tendrá lugar en el Auditorio principal Cámara de Comercio de Cali de 2:30 a.m. a 4:30 p.m, el 13 de abril y el 10 de mayo de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.