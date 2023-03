Estos son los bancos que más han bajado sus tasas de interés y los que menos

La “guerra de tasas” se ha expandido casi que por todo el sistema financiero y hoy son menos de una decena las entidades que no han reducido sus intereses, después de que Bancolombia diera el primer paso al poner más baratas sus compras con las tarjetas de crédito.



A pesar de que las decisiones de las instituciones ha sido reducir las tasas a un 25% o a un 20%, al final el costo de la reducción no ha sido el mismo para todas, pues la caída depende de qué tan altas las tenían antes de que empezaran a caer.



Según la información que tenían las entidades oficiales en la semana del 11 de marzo y las reducciones que luego fueron informadas, los bancos que más han tenido que bajar sus tasas han sido Scotiabank Colpatria (26,24 puntos porcentuales); el Banco de Bogotá (26,23 pps.) y el Banco de Occidente (con 26,11 pps.).



La primera entidad era la que tenía la tasa más alta y más cercana a la usura previo a las reducciones.



“Nuestro objetivo con esta acción es apoyar a los colombianos en la categoría de alimentos y supermercados para aliviar un poco la carga inflacionaria a la que se han visto expuestos”, le explicó César Prado, presidente del Banco de Occidente, a LR.



Vale resaltar que hoy son ocho entidades financieras las que no han reducido los intereses de sus tarjetas de crédito, si se toma como referencia el listado de la Superintendencia Financiera sobre aquellas que emiten estos plásticos.



La información a corte de diciembre de 2022, la más actual que ha publicado el regulador, muestra que las instituciones que mantienen altas sus tasas de interés tienen a su cargo 1,79 millones de plásticos, que representan 10% del total que se maneja en la industria.



Por el lado de las menores reducciones, está el Banco Caja Social que se sumó a la medida la semana pasada reduciendo los intereses de sus tarjetas a un 25%, lo que representa una caída de 17,24 pps. respecto a la que manejaban previamente.



Según explicó su presidente Diego Prieto, la medida cobijará clientes con cupos inferiores a $4 millones. Sin embargo, a pesar de que es una de las entidades que menos redujo sus intereses, fue el primero en trasladar las caídas al segmento del microcrédito.



Prieto aseguró que la tasa de interés caerá a tasas desde 32,2% E.A. para los buenos perfiles de riesgo, lo que sumara a una caída en los créditos para vivienda VIS y VIP, una medida similar a la que ya habían tomado Bancolombia y Davivienda.



“Sí creemos que el fortalecimiento del tejido empresarial y de la actividad productiva, en una coyuntura como esta, es absolutamente indispensable y el acompañamiento a los microempresarios es fundamental”, le dijo Prieto a LR.



Después del Banco Caja Social, está la cooperativa Confiar que fue una de las últimas en unirse a las reducciones, al ubicarlas en 28%. Oswaldo Gómez, líder de la plataforma solidaria, recordó que tienen una línea de crédito “que incluso tiene una tasa que no supera 18% efectivo anual y se llama crediaportes. Esta es un reconocimiento al esfuerzo que hacen los asociados al tener sus aportes en la cooperativa”.



En el último lugar del que menos ha bajado sus tasas, está el Banco Agrario que solo redujo 4,94 pps. las tasas de su tarjeta agraria dinámica, que aplica únicamente para compras en almacenes agropecuarios.



El presidente del banco, Hernando Chica Zuccardi, indicó el día que redujeron las tasas que están “trabajando de forma integral en las tasas de interés, no solo en tarjetas de crédito, sino en los créditos estructurales”. Vale resaltar que si se analiza la tarjeta de crédito clásica, que fue la que redujeron los otros bancos, esta todavía se mantiene en 45,82%.



Nu Colombia redujo tasas de interés antes que su competidor Rappi Pay



La reducción en las tasas de interés de las tarjetas de crédito ya llegó a neobancos como Nu Colombia, que la semana pasada anunció una caída en sus intereses. El beneficio aplicará para los clientes con un cupo aprobado por hasta $3 millones, que cobijará a 50% de los usuarios que tiene en Colombia. La medida, que se suma a la cero cuota de manejo, funcionará para todo tipo de compras nacionales e internacionales, en cualquier categoría, pero entrará en vigencia hasta el 27 de marzo. Rappi Pay, la competidora directa, aún no ha tomado alguna decisión al respecto. LR ha consultado, pero aún no se ha anunciado la medida.



