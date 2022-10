Esto es lo que tendrá que pagar en impuestos por su pensión con la reforma tributaria

El impuesto a las pensiones es una de las novedades que ha tenido esta reforma tributaria de Gustavo Petro, lo que ha suscitado una gran discusión a nivel nacional.



Mientras que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha reiterado en varias oportunidades que se gravarán las pensiones de más de $10 millones, el senador de oposición, Miguel Uribe, y otras voces críticas de la reforma aseguran que se afectarán la que superen los $5 millones.



A propósito de este tema, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana presentó un nuevo informe sobre la reforma tributaria en el que aborda la propuesta sobre las pensiones que se aprobó en primer debate en el Congreso.



El documento explica que el texto aprobado incluye una modificación al Artículo 206 del Estatuto tributario, en el cual las pensiones cuentan con una exención de $38 millones mensuales. Pero con el proyecto, esa exención se reduciría a $5,7 millones mensuales. De allí la críticas de que las pensiones gravadas en la tributaria son las de $5 millones y no las de $10 millones.



“Pensionados con mesadas inferiores a $10 millones sí podrían estar sujetas a nuevos impuestos y las que superen los $5,6 millones podrían pasar de no pagar renta a pagar tarifas de entre 19% y 39%. La única forma de que las pensiones inferiores a $10 millones no paguen es que no tengan ningún otro ingreso”, aseguró el senador Miguel Uribe.



El estudio del Observatorio Fiscal de la Javeriana explica que las pensiones se sumarán a la cédula general de las tarifas de renta y contarán con un esquema de tarifas marginales. En este esquema, los primeros $4,3 millones de la pensión están gravados a 0%.



Luego de este rango, los ingresos son gravados con tarifas marginales que van desde 19% hasta 39%. “Dada la exención de $5,7 millones mensuales y la tarifa de 0% sobre los primeros $4,3 millones, solo se pagaría sobre lo que se devengue por encima de los $10 millones”, dice el estudio.



Aunque el ministro Ocampo, tras aprobarse la ponencia en primer debate, volvió a actualizar sus cálculos y dice que ya no serán las pensiones de más de $10 millones las que se graven, sino las superiores a $13 millones, con los ajustes que se hicieron durante las discusiones con los congresistas ponentes.



“El proyecto original decía $10 millones mensuales, pero en realidad, con los ajustes que se hicieron a los beneficios tributarios solamente aplica ahora a partir de $13 millones mensuales. El beneficio que se da en esta reforma tributaria a pensiones es el mejor de América Latina”, aseguró el ministro Ocampo al decir que con la normativa actual, en todos los países de la región los pensionados pagan impuestos, menos en Colombia. “Le aseguro que los pensionados de más de $13 millones en este país son 1% del total”, agregó.



El informe de la Javeriana hizo una simulación de cuánto se tendría que pagar en impuestos, según la pensión.



Si usted recibe una mesada de entre $1 millón y $10 millones mensuales, no tendrá que pagar ningún impuesto de renta. Si tiene una pensión de $11 millones, tendrá un impuesto mensual de $106.218, lo que equivale a $1,2 millones al año.



Si recibe $12 millones, el impuesto anual que tendría que pagar sería de $3,2 millones. Las pensiones de $15 millones, pagarían una renta de $11,6 millones cada año. Las de $20 millones mensuales tributarán $26,4 millones al año. Y si usted recibe una pensión de $25 millones cada mes, más de $300 millones al año, su tarifa de tributación sería de 14% y pagaría $43,1 millones anuales de impuesto, según los cálculos del Observatorio Fiscal de la Javeriana.



La propuesta de la reforma tributaria todavía no está en firme, aún falta ser aprobada en las plenarias conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes.



Una vez culmine su gira por EE.UU., Ocampo volverá a sentarse a partir de la próxima semana con los ponentes para ajustar el texto que será presentado en segundo debate.

Solo 1% de los pensionados quedará gravado

Según datos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, solo 1,6 millones de los 7 millones de adultos mayores cuentan con una pensión. Dice que en Colombia, solo 1% de los pensionados en Colpensiones o en una AFP tiene una pensión por encima de los $10 millones mensuales, en línea con lo que dice el Gobierno.



Este 1% está conformado por 16.000 personas que cotizan en Colpensiones y otras 800 más en fondos privados. “La propuesta ayuda a recuperar algo de los enormes subsidios que reciben los regímenes especiales, que ascienden a $30 billones anuales”, dice el informe.