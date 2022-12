Empresarios, a la expectativa por aumento del salario mínimo que piden las Centrales Obreras

Las Centrales Obreras presentaron ayer su propuesta de incremento del salario mínimo para el 2023 y sugieren que sea del 20%, con lo que el ingreso básico se elevaría a $1.200.000.



Las organizaciones sindicales también propusieron un aumento similar para el auxilio de transporte, que actualmente se encuentra en $117.172. Es decir que con un incremento de 20%, el auxilio subiría $23.434 y se ubicaría en $140.606.



“Los movimientos sindicales aspiran y esperan igual voluntad política en los empresarios frente al tema del salario mínimo y por eso hemos hecho una propuesta inicial de que el incremento salarial sea de 20% para el salario mínimo”, dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Francisco Maltés Tello.



Lea aquí: ¿En qué consiste la nueva propuesta para definir alza del salario mínimo en Colombia?



Con el aumento de $200.000 en el ingreso básico más los $140.606 del auxilio de transporte, el salario mínimo del próximo año sería de $1.340.606, según estiman las centrales obreras en la Mesa de Concertación.



Según las cuentas de los trabajadores para sustentar esta propuesta se basaron en la inflación de noviembre pasado más el 1,24% del índice de productividad. Las centrales añaden un 5% que piden adicional para recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido en el transcurso del año.



“Hemos planteado unas medidas de política económica frente al tema de las tarifas de energía, de la tasa de interés de usura y los medicamentos para que se preserve el poder adquisitivo del ingreso de los colombianos”, explicó Maltés Tello.



La propuesta fue escuchada por los integrantes de la mesa de concertación, pero se abstuvieron de calificarla.



Le puede interesar: Bancos reportan utilidades acumuladas por $12,7 billones con corte a septiembre



Empresarios, a la expectativa

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Bruce Mac Master, dijo que a los gremios les parece un poco alta la cifra propuesta por los trabajadores, aunque reiteró que no se iba a entrar a descalificarla.



Aunque inicialmente los empresarios se habían comprometido a revelar su propuesta el próximo lunes luego de escuchar la petición de los trabajadores, el señor Mac Master expresó que no se presentará ninguna cifra, sino que se buscará trabajar en la mesa tripartita, junto a empleados y Gobierno Nacional, para construir una cifra conjunta.



“Nosotros teníamos originalmente una fecha para presentar una propuesta que era el lunes, pero hemos decidido hacer una propuesta distinta, teniendo en cuenta que se trata, sin duda alguna, de uno de los temas complejos de nuestra economía”, indicó.



Agregó que no entregará una cifra “porque considera que no tiene sentido entrar en una negociación de una cifra alta y otra baja para luego encontrarnos en la mitad del camino. La responsabilidad que tenemos es la de poder tomar una decisión que tenga en cuenta todos los factores al tiempo”, manifestó el Presidente de la Andi.



Lea también: La impresionante cifra de turistas extranjeros que pasarán por Cali este diciembre



Mac Master señaló que el incremento salarial se debe plantear en torno a seis factores principales, teniendo en cuenta la compleja coyuntura económica actual. Ellas son:

- El poder adquisitivo de los hogares, de los empresarios y de los empleados colombianos.

- La competitividad de los empresarios.

- La actividad económica y la capacidad de generar más empleo.

- La formalidad del empleo.

- La competitividad en términos internacionales para que los productos colombianos puedan ser vendidos.

- Y el equilibro fiscal, toda ve que el salario tiene un efectos importante en las finanzas públicas.



A su turno, la presidenta de Aliadas, el gremio de los gremios del país, María Claudia Lacouture, dijo que las asociaciones empresariales, que generan 5 millones de empleos formales, le solicitó al Gobierno, a los gremios y a los sindicatos una concertación que tenga en cuenta el contexto macroeconómico, tanto externo como interno, la inflación, las tasas de interés, los temores de una recesión mundial, la devaluación del peso y una perspectiva de crecimiento del país que será muy baja en 2023, entre 0,5 % y 2%.