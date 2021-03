Reforma tributaria: expertos proponen eliminar el 4X1000 y el ICA

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Algunos expertos tributarios consideran que la reforma tributaria no es necesaria ni oportuna.

Este miércoles la comisión de expertos internacionales, conformada desde el año pasado por el Gobierno Nacional, presentó su informe sobre el estado de la tributación en Colombia. El sistema actual de recaudo fue calificado por los expertos como “monstruoso” y poco eficiente. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, indicó que el documento será un “insumo importante a la hora de tomar decisiones en el Congreso” pero no será definitivo en la construcción del Proyecto de Ley.



Según el jefe de la cartera, “nosotros tenemos unos problemas estructurales de vieja data pero la pandemia implica una reflexión muy profunda sobre el conjunto de la política pública colombiana implicando no solamente la parte tributaria, que se ha discutido, sino problemas cuya manifestación concreta en el país la pandemia hizo extremadamente clara. En primer lugar la insuficiencia de nuestra red de protección social, un problema estructural que se deriva de la insuficiencia del recaudo tributario”.



Además Carrasquilla indicó que como consecuencia de la pandemia se demostró que la red de protección social es frágil y necesita refuerzos para plantarle cara al desafío. Esto en concordancia con lo que dijo este martes el Presidente Iván Duque durante la Asamblea Anual del Bid.



“La Reforma Tributaria estará marcada por una agenda social sostenible, que tendrá seis grandes propósitos, entre ellos consolidar a Ingreso Solidario como un programa permanente que amplíe su cobertura a más hogares y cubrir los más vulnerables”, dijo el mandatario en su momento.

Lea también: ¿Porte de armas debe ser permitido en Colombia? Proyecto de ley abre el debate



En otro punto el Ministro de Hacienda aseguró que “es claro que la profundización y mejoramiento de nuestra red de protección social implica que los colombianos tenemos que elevar la relación entre tributación y actividad económica, entre impuesto recaudado y PIB. Quedó demostrado que es muy bajo en Colombia y tenemos que encontrar la manera de subirlo. En eso ha habido avances estudiados a profundidad esta mañana”.



Según el jefe de la cartera “en materia de lucha contra la evasión vimos unas cifras claras en el sentido que las cosas han comenzado a mejorar pero damos para muchas mejoras más adelante. Además hay que mejorar nuestra estructura tributaria más allá de la ampliación de la base respetando los principios tributarios de eficiencia; sencillez y progresividad, es decir que quienes más tienen más deben aportarle al sistema”.

Las críticas del estudio



Los expertos que evaluaron el sistema tributario colombiano llegaron a la conclusión de que es un sistema poco técnico, regresivo y que impone gravámenes que no existen en otros lugares del mundo, en muchos casos para resolver problemas coyunturales.



Uno de los puntos que fueron mayormente criticados por los expertos fueron los beneficios tributarios, el impuesto de Industria y Comercio (ICA) y el de transacciones financieras.



Bert Brys, secretario técnico de la Comisión de Estudio de Beneficios Tributarios, aseguró que en Colombia existen impuestos poco comunes que aumentan la complejidad del sistema y distorsionan su meta, por ejemplo, mencionó el 4X1000 y el ICA.



Así mismo indicó que el impuesto del ICA debería reemplazarse con otro para las comunidades, y recomendó abolir los impuestos a las transacciones financieras. Brys agregó que Colombia debería ampliar la base tributaria corporativa y el impuesto a las sociedades.



A su turno, María Mercedes Vélez, quien hizo parte de la comisión como abogada vicepresidente jurídica de la ANDI , aseguró que “la ampliación de la base tributaria en renta e IVA con equidad y generando mayores ingresos, es una necesidad apremiante. En Colombia se pretende solucionar muchos de sus problemas con beneficios tributarios cuando no siempre los impuestos son la materia de enfrentar las externalidades negativas”.



Además llamó la atención pues, según dijo, “cuando los beneficios tributarios se deciden establecer deben estar muy bien creados y aprobados por el Congreso ciñéndose a parámetros objetivos estrictos y que se justifiquen por su aporte social que supere el sacrificio económico. Los mismos deben monitorearse año a año de manera que se justifique su continuidad”.



“Colombia sacrifica más ingresos que cualquier otro país de América Latina. Los ingresos tributarios como porcentaje del PIB son en Colombia de 19% y en la OCDE de 34% lo que demuestra que a pesar de las altas tarifas hay mucha ineficiencia y alta evasión, la cual se cuantifica en IVA del 20,7% y en renta del 21,6%”, dijo Vélez.



En el documento, la comisión de expertos también pide revisar y eliminar exenciones sectoriales, tratar de manera igual a todas las actividades productivas para tener un estatuto tributario general; migrar el régimen de Zonas Francas al régimen general una vez este régimen sea competitivo y al menos no crear nuevas zonas francas unipersonales; Además mantener el descuento del ICA, ampliamente criticado en el documento, hasta que las entidades del orden subnacional encuentren otra fuente de financiamiento.

Le puede interesar: Minsalud emitió resolución que da inicio a vacunación de adultos mayores de 60 años



Por otro lado, en el documento también se recomienda al gobierno sustituir las siete tarifas de impuesto de renta a las personas por tres tarifas del 0%, 15% y 25% , los expertos consideran que son muchos los cánones; además recomiendan eliminar deducciones proporcionales al ingreso, por ser regresivas y reducir los topes absolutos actuales; y reformar el tratamiento tributario de las pensiones, “no se puede gravar en el momento de ahorrar y también en el momento del deleite de la pensión” .



El informe también recomienda que se cree una comisión de expertos independientes que puedan asesorar al Ministerio de Hacienda para realizar las reformas que se presentan ante el Congreso de la República.





Los miembros



La Comisión, cuya Secretaría Técnica a cargo de manera conjunta entre la OCDE y la DIAN, estuvo integrada por cinco expertos internacionales: David Rosenbloom, director del Programa de Tributación Internacional de la Universidad de Nueva York; Brian Arnold, catedrático de Derecho Tributario en la Universidad de Waterloo; Jeffrey Owens, autoridad en impuestos reconocida globalmente quien ha sido profesor de reconocidas universidades; Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE; y Kent Smetters, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Pennsylvania. Dichos expertos internacionales fueron meticulosamente elegidos y designados por el Gobierno nacional mediante el Decreto 855 de 2020.



Por parte del Gobierno nacional, estuvieron, José Andrés Romero Tarazona, Exdirector de la DIAN; Lisandro Junco Riveira, actual director general de la DIAN; Juan Pablo Zárate, viceministro técnico de Hacienda; Rodolfo Enrique Zea, ministro de Agricultura; Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, y Laura Valdivieso viceministra de Comercio Exterior.