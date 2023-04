El sector de software y servicios TI: un nuevo pilar del mercado laboral en Colombia

Según la Federación Colombiana de la Industria del Software y las Tecnologías Informáticas, Fedesoft, el sector ha mantenido tasas de crecimiento entre 10% y 15% anuales en los últimos años, convirtiéndose en uno de los de mayor incremento de la economía y un motor para la generación de empleo.



Jesús Sánchez, vicepresidente de Mercadeo de Open Internacional, una de las empresas tecnológicas que operan en el país, afirmó que “la industria de software está en bonanza. Hoy prácticamente la tecnología define la evolución de la industria, el comercio y del mundo como lo conocemos, por eso, en cierto sentido, todas las empresas tienen que ser de software para ser competitivas en el mercado”.



Puede ser de su interés: Heinsohn es galardonado en los premios SAP de Latinoamérica norte



Sánchez está convencido de que a través de la generación de conocimiento los países en vías de desarrollo pueden prosperar. “Está demostrado que el mayor crecimiento económico se logra agregando valor y no proveyendo la materia prima básica. No es maquilando software o programando en Colombia para marcas extranjeras que vamos a maximizar el beneficio sostenible para el país. La transformación digital y la participación en la cuarta revolución industrial se logrará a través de empresas de software colombianas que vendan y exporten productos de clase mundial, desarrollados con talento colombiano capacitado”.



El sector tecnológico genera empleabilidad de calidad que es difícil de encontrar en otras industrias, según los expertos, quienes explicaron que actualmente en el mercado laboral para ser un profesional de éxito, con un buen empleo y un salario extraordinario, es indispensable ser trilingüe: dominar el español, el inglés y al menos un lenguaje de programación.



Existe además una gran demanda de personal calificado que innove, cree y desarrolle software de calidad para suplir los requerimientos del mercado global. De ahí que las cifras indiquen que hoy Colombia tiene un déficit de 150.000 profesionales en el área, según el Ministerio de las TIC.



Lea también: Elon Musk y cientos de expertos piden pausa en la inteligencia artificial



De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, la tasa de desempleo en Colombia fue el 9,5 % a finales de 2022. Si bien esto indica una mejoría de 2 puntos porcentuales frente al año anterior, las cifras de desempleo en Colombia no dejan de ser altas.



De hecho, el país se ubica por encima del promedio latinoamericano, que según la Organización Internacional del Trabajo corresponde a un 7,9%.

De otro lado, la industria del software tuvo un crecimiento del 10.1% en el último año, impactando positivamente la economía.



De acuerdo con el reporte del mercado laboral de TI, este sector representa alrededor de US$10,000 millones anuales y genera cerca de 370.000 empleos en el país.