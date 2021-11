"El esfuerzo del empresariado colombiano durante la pandemia ha sido admirable": Mintrabajo

El papel que vienen cumpliendo los empresarios del país para ayudar a mantener los puestos de trabajo en la actual situación es clave, incluso siguen haciendo esfuerzos para generar otros empleos.



Todo ese esfuerzo va de la mano del Gobierno Nacional, dice el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, pero en el caso del Valle del Cauca, sostiene que nuestra región tiene gran potencial para dar un poco más y crear más puestos de trabajo.



En diálogo con El País, el Jefe de la cartera laboral también explica las razones por las cuales el empleo no crece al mismo ritmo que la economía.



¿Considera que este año podemos cerrarlo con una tasa de desempleo de un dígito, dado que la tasa de desocupación continúa disminuyendo considerablemente?

Hemos trabajado ardua y armónicamente con todos los sectores del Gobierno para que la tasa de desempleo cierre este año en un dígito, tenemos un nuevo incentivo a la generación de empleos que va a dar este impulso adicional con el apoyo económico mensual de un 10 % a un 25 % de un salario mínimo por cada nuevo empleo y varias ciudades del país están creando incentivos adicionales.



Hemos visto un avance significativo en la recuperación de empleos, yo creo que pronto estaremos en tasas de un dígito, aún faltan los resultados de los últimos tres meses del año y sobre todo diciembre, que es un mes de alta ocupación.



Dentro de lo que esperamos, es que varias ciudades importantes cerraran este año en un dígito, y el promedio nacional tal vez tome un poco más de tiempo, pero espero que en el corto plazo también llegue a esos niveles.

Poco a poco va creciendo la tasa de ocupación, ¿pero cuál es la razón por la cual no crece a un ritmo similar al crecimiento de la economía?

Es importante entender que el efecto multiplicador que se produce en el mercado laboral por efecto del crecimiento de la economía no es simultáneo o inmediato. Es necesario esperar a que toda esta dinámica de crecimiento que se ha venido dando promueva la creación de puestos de trabajo. Esto ya lo empezamos a evidenciar en la marcada tendencia de recuperación del empleo en los últimos meses, pues el mes de septiembre ya nos encontrábamos en una tasa del 12.1 %, luego de haber superado el 20 % en los meses más críticos de la pandemia.



Esta recuperación de puestos de trabajo es producto de la respuesta de la economía a la reactivación de los sectores.

El esfuerzo del Gobierno Nacional para estimular el empleo ha sido grande y así lo reconocen gremios y entidades, pero ¿el empresariado colombiano está haciendo un esfuerzo similar o usted observa que le falta más compromiso?

El esfuerzo del empresariado colombiano ha sido admirable. Su esfuerzo por mantener empleos durante la pandemia ha sido innegable, han estado siempre dispuestos a construir desde el diálogo, siendo propositivos en la búsqueda de alternativa e instrumentos de política, que hoy estamos viendo en uso muchos de ellos. Solo con el apoyo para la generación de empleo para jóvenes, en dos meses, crearon más de 77.000 empleos, estamos convencidos de que podemos seguir contando con su apoyo.



Si bien la respuesta ha sido admirable, quiero apuntar que regiones como el Valle del Cauca, con todo su potencial, puede dar más, y seguramente veremos eso en el cierre del año.



¿El país está cerca de recuperar la totalidad de los empleos que se perdieron por cuenta de la pandemia?

Sí, la tendencia positiva que hemos visto en los últimos meses, sumada a los avances en la vacunación y la reactivación total de los sectores, nos permiten ser sumamente optimistas frente a que pronto estaremos en las cifras prepandemia.

Ministro, uno de los grandes retos del país está en reducir la tasa de desocupación juvenil. ¿Los estímulos que ha otorgado el Gobierno son suficientes para bajarla?

Por supuesto. Para dar solo una idea de lo importante de estas medidas, una cifra en el primer y segundo ciclos de subsidio a la nómina, se contrataron más de 77.000 nuevos trabajadores en el país; así que es un hecho que estas medidas han sido sumamente eficientes y aún seguirán vigentes hasta septiembre de 2023 para el caso de subsidio a nómina por la contratación de jóvenes.



Además de otros incentivos como primer empleo, estado joven, disminución de requisitos de experiencia para acceder al empleo público, reconocimiento de pasantías y prácticas como experiencia profesional, entre otras.



Otra tarea grande está en la lucha contra la informalidad, pues la tasa sigue siendo muy alta., ¿Qué tareas están en marcha para bajar esa modalidad?

El crecimiento económico y la reactivación de sectores contribuyen de forma importante a disminuir la informalidad, las cifras de recuperación nos permiten evidenciar que aquellos trabajadores que se desplazaron de la formalidad a la informalidad con motivo de la emergencia sanitaria, hoy están retornando a empleos formales.



Asimismo, estamos a punto de adoptar la Política Pública de Vendedores Informales, que se convierte en una herramienta que integra todos los sectores de Gobierno y los municipios en la gestión por disminuir esta problemática.

¿Qué rol puede desempeñar la academia para ayudar a mermar las brechas de desempleo e informalidad?

La academia es un aliado muy importante, hoy muchos de los observatorios de mercado laboral que pertenecen a la red Ormet (Observatorio Regional del Mercado de Trabajo) y están integrados por universidades que aportan toda su capacidad técnica en la interpretación de la coyuntura del mercado laboral en territorio y la búsqueda de alternativas de solución, así que ese apoyo en lo nacional y territorial es fundamental.



Colombia viene ganando espacio en el tema de la equidad de género, aun así hay muchas empresas que no le dan empleo a la mujer. ¿Qué propuestas se pueden plantear para mejorar el tema?

Desde el Ministerio somos conscientes de la necesidad de ampliar la participación de la mujer en el mercado laboral, siendo además de las principales afectadas por la pandemia.



En este sentido, nuestras políticas buscan tener un enfoque diferencial que, como en el incentivo a la generación de empleo creado por la Ley de Inversión Social, dé un estímulo adicional si la creación de empleo esta dirigida a mujeres.



Puntualmente nuestro incentivo reconocerá el 15 % de un salario mínimo al mes por cada nuevo empleo generado para mujeres, adicionalmente si se trata de una persona menor de 28 años el incentivo se incrementa hasta el 25 %.



Estas medidas beneficiarán a las personas que más dificultades tienen para acceder al mercado laboral.