Natalia Moreno Quintero

El precio del dólar en Colombia volvió a subir este miércoles y cerró la jornada con un valor promedio de $ 3.841,56, lo que representa $ 31,33 por encima de la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para esta jornada se ubica en $3.810, 23.



La divisa estadounidense abrió el día cotizándose a $ 3.845 y lo cerró en $3.830,50. Durante la jornada alcanzó un precio mínimo de $ 3.826,10 y un máximo de $ 3.854,90.



En total, este miércoles se negociaron US$ 1,01 millones de dólares en 1.528 transacciones.



Analistas referenciados por el diario La República señalan que la moneda se fortalece ante el aumento en los casos de coronavirus en países europeos como Francia y Alemania, así como por el anuncio de la farmacéutica Pfizer de que no se puede determinar con seguridad cómo su candidata a vacuna contra el covid-19 protege a las personas que participan en los ensayos.

"Los inversores se están preparando para movimientos bruscos del mercado, con el mayor foco en Estados Unidos, que lucha por contener una segunda ola del nuevo coronavirus en momentos en que se acerca la fecha de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre", indicó Reuters, según reseñó La República.



Los precios del petróleo, por su parte, caían durante las primeras horas de la tarde de este miércoles. Hacia las 2:30 p.m el barril de WTI se cotizaba en US$ 37,46 (caída del 5,33 %), mientras el de referencia Brent lo hacía en US$ 39,17 (caída del 4,93 %).