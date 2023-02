El dólar abrió la jornada de este miércoles en $4.951, rondando la barrera de los $5.000

El dólar sigue rozando la barrera de los $5.000. Hoy miércoles las negociaciones abrieron con un alza de $11,46, frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, del día que está en $4.9590,33.



Así es como la divisa norteamericana comenzó el promedio en $4.951,97.



En las últimas dos semanas, el billete verde ha alcanzado topes de $4.963,60 en las negociaciones intradía del pasado viernes 17 de febrero, mientras que ayer martes 21 llegó a un nuevo máximo de $4.978,50 durante la jornada. Sumó ayer $31,18 frente a la TRM.



El dólar ha vuelto así a niveles que había alcanzado en noviembre del año pasado, cuando superó por primera vez $5.000; niveles que provocaron que el peso cerrara el año pasado como una de las monedas más devaluadas. De hecho, en la jornada de ayer el dólar se convirtió en la segunda moneda de mercados emergentes más devaluada frente al dólar, tan solo detrás del rand sudafricano.



Las proyecciones de los analistas y casas de bolsa, apuntan a que la divisa estadounidense se mantendrá en promedio por encima de $4.870,71, por lo que no volverá a negociarse en el terreno bajo de los $4.600 en el que alcanzó a mantenerse durante una semana en enero.



Los expertos han relacionado este comportamiento alcista con las expectativas del mercado de unos mayores incrementos de tasas de parte de la Reserva Federal de EE.UU., Fed, ante una percepción cada vez más consolidada de que la inflación no cedera tan pronto como llegó a considerarse recientemente. La inflación prolongada y la tendencia a encarecer el dinero estadounidense para hacer retroceder el consumo vuelven a revigorizar al dólar como activo refugio, coinciden en señalar analistas.



BlackRock Investment Institute no considera que la inflación de EE.UU. vaya por buen camino para volver a los objetivos de política moderada. "Creemos que los inversionistas se están dando cuenta de que la inflación subyacente rígida puede significar que la Fed suba las tasas aún más, y las mantenga allí por más tiempo, de lo que esperaban los mercados", señalaron Wei Li y Scott Thiel, en declaraciones a Bloomberg.