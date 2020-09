El 3,5% de los puestos de trabajo fueron suspendidos en junio, según el Dane

Alejandro Cabra Hernandez

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), reveló este jueves el registro estadístico de relaciones laborales en julio de 2020, donde se muestra que se registraron 8,4 millones de relaciones laborales o puestos de trabajo dependientes, frente a los 9,2 millones que se presentaron en el mismo mes de 2019.



El número de relaciones laborales independientes en el séptimo mes del año fue 2 millones, mientras que en julio del año anterior se contaron 2,4 millones, lo que representó una disminución considerable en ambos aspectos, debido principalmente a la difícil situación que enfrenta el país por cuenta del covid-19.

Lea también: Valle registra 15 nuevas muertes y 602 contagios por covid-19 este jueves



Según las cifras de la entidad, en julio el 6,7 % de las relaciones laborales dependientes presentó novedad de ingreso, el cual había sido del 5,9 % en junio, del 5,6 % en mayo y del 3,7 % en abril. De igual forma, el 5,2 % de los puestos de trabajo independientes registraron este tipo de novedad en julio, en comparación con el 4,9 % que presentó en junio, el 4,2 % en mayo y el 4,0 % en abril.



También destacó que el 6 % de las relaciones laborales dependientes presentó novedad de retiro en julio, en junio de ese mismo año esta proporción había sido 6,2 %, en mayo fue de 5,4 %, y en abril

alcanzó el 5,6 %. Por su parte, el 3,3 % de los puestos de trabajo independientes registraron novedad de retiro, cuando en junio este porcentaje fue 3,2 %, en mayo había sido 2,9 %, y en abril fue 2,7 %.



Las cifras muestran que mientras en junio de 2020 se registraron 525.104 puestos de trabajo dependientes y 69.664 puestos independientes con novedad de retiro, en julio de ese mismo año se contaron 561.242 puestos dependientes y 106.388 independientes con novedad de ingreso.



La entidad añadió que el 3,5 % de los puestos de trabajo dependientes presentó novedad de suspensión del contrato o licencia no remunerada, frente al 2,1 % que registró en julio del año anterior. Por esto, se

evidencia que por cada novedad de suspensión del contrato o licencia no remunerada registrada en julio de 2019, se registraron 1,56 en el mismo mes de 2020.



Por género, las novedades de suspensión de contrato en los hombres disminuyó al 3,71 %, cuando en junio había sido del 4,10 %; y en marzo fue del 4,01 %. Entre tanto, las mujeres en julio de 2020 presentaron una participación del 3,28 %, frente al 3,93 % presentada en junio, y al 3,21 % en marzo.



Según el Registro estadístico de relaciones laborales y el RUES de Confecámaras, en julio de 2020 el 14,9 % de las relaciones laborales del sector de Alojamiento y servicios de comida tuvo novedad de suspensión o licencia no remunerada, frente al 2,5% presentado en el mismo mes del año anterior.



En las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, el 12,1 % de los puestos de trabajo también presentó suspensión o licencia no remunerada.