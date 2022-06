Economía creció 12 % en abril gracias al comercio y la administración pública 

Este viernes, el Dane presentó los resultados del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) para abril. Juan Daniel Oviedo, director de la entidad señaló que para este mes hubo un repunte de 12% y de 1,8% frente a marzo. Esto se dio en parte por las mejores cifras de empleo así como la buena dinámica que se generó por cuenta de la Semana Santa.

Es el mejor crecimiento en los últimos siete meses y el segundo mejor desde que inició la pandemia, dado que en septiembre de 2021, hubo un incremento de 13,8%. No solo eso, en el año corrido, la tasa de crecimiento se ubica en 9,2%.



"Con esta dinámica que estuvo por encima de las expectativas, el indicador de recuperación se ubica en 109,1. Es decir, 9,1% superior a febrero de 2020. Esto muestra el avance significativo de la senda de reactivación", destacó Oviedo.



Al desagregar por ramas de actividades, el Dane reveló que comercio, administración pública y actividades manufactureras explicaron un crecimiento de 8,3 puntos porcentuales. Esto demuestra que la Semana Santa afectó positivamente al comercio que representó 4,7 puntos.



Por su parte, las agrupaciones por actividades muestra que las actividades primarias tuvieron una contracción de 2% explicado por la menor producción agrícola y un menor volumen de extracción de carbón en el cuarto mes del año. Esto significa que estas actividades restaron 0,2 puntos al crecimiento total de la economía para este mes. Aún se encuentra 5,2 puntos porcentuales por debajo de las cifras de prepandemia de esta rama.



Las actividades secundarias, no obstante, sí mostraron un importante crecimiento de 11,9%, principalmente por las actividades manufactureras y la construcción. La contribución al crecimiento anual de la economía fue de 1,8 puntos porcentuales.



En el caso de las actividades terciarias, hay crecimientos muy altos, como el de comercio, transporte y alojamiento que creció 28,1%. En total, esta actividades sumaron 14,4 puntos en su dato anual. "Esto nos retorna a niveles de impulso que vimos en septiembre de 2021", dijo Oviedo. Su recuperación frente a la prepandemia es de 111,2.

Variación trienal

El Dane informó que frente al referente de 2019, todas las actividades muestran crecimientos frente a2019, a excepción de las actividades primarias que tiene una contracción de 3,5%.

Adicionalmente, cada mes la economía ha crecido en promedio en 3,73% cada mes. Este es un ritmo mejor al que se había visto antes de la pandemia.

Brecha de empleo

Oviedo destacó que la mejora de la recuperación económica aún no logra cerrar una brecha frente al desempleo. "Si tomamos la dinámica de crecimiento económico y de empleo se encuentra una brecha de 11,3 puntos entre empleo y economía", afirmó el director.