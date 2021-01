Álvaro José Carvajal Vidarte

El rápido aumento en el número de casos de covid-19 en los principales mercados y la incertidumbre ante la extensión de confinamientos en algunos países de Europa 'disparó' este viernes el precio del dólar en Colombia.



La divisa superó la barrera de los $ 3.500 por primera vez en lo que va de 2021 y se cotizó en promedio a $ 3.525,21, lo que representó $ 47,73 por encima de la Tasa Representativa del Mercado, TRM, vigente para este jueves, que es de $ 3.477,48.



La moneda mantuvo su tendencia al alza durante toda la mañana. Su precio de apertura fue de $ 3.515 y el mínimo que alcanzó fue de $ 3.507. El máximo fue de $ 3.537.



En total, durante la jornada se realizaron 1.799 transacciones por un total de US$ 1.223,86, de acuerdo con las cifras del portal Set-fx.

"Los inversionistas están preocupados por el fuerte avance del nuevo coronavirus. En Europa, algunos países extenderán sus periodos de confinamiento. La situación no es muy diferente a lo que ocurre en Estados Unidos. El nuevo presidente, Joe Biden, presentó el jueves su plan nacional para enfrentar la pandemia y sinceró que en las próximas semanas se podrían sumar 100.000 nuevas víctimas", explicó Diario Financiero sobre las causas del aumento.



Los precios del petróleo, en contraste, han registrado caídas durante la jornada de este viernes.



Sobre la 1:12 p.m., el barril de referencia WTI se cotizaba a US$ 52,32 (caída de 1,52 % con respecto a la jornada anterior), mientras el de referencia Brent lo hacía a US$ 55,42 (pérdida de 1,21 %), según datos de Bloomberg.