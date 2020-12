Dólar en Colombia cierra la semana con un precio promedio de $3.429

Erika Mantilla

A las 8:15 a.m. de este viernes, el dólar registró un precio promedio de negociación de $3.429,47 lo que representó una baja de $19,42 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubica en $3.448,89 .



La divisa abrió la jornada con un precio de $3.430. Mientras que el precio mínimo llegó a $3.421,50 y el máximo fue de $3.435. El monto negociado era de US$9,7 millones en 22 transacciones.



Los operadores están optimistas debido al "desbloqueo de los fondos europeos de recuperación, los nuevos estímulos millonarios del Banco Central Europeo y el visto bueno de Estados Unidos a la vacuna de Pfizer se conocieron ayer sólo con unas horas de diferencia. Estas noticias se conocieron al cierre de la jornada de ayer con algunas horas de diferencia", citó Expansión.



El dólar inició su operación en un contexto en el que los inversionistas operan con cautela porque las negociaciones entre republicanos y demócratas para un nuevo plan de estímulo fiscal en Estados Unidos está demorada y a que hay retrasos en los planes de Sanofi y GlaxoSmithKline, compañías que alertaron que su vacuna contra el covid-19 no estará lista para su distribución hasta el segundo semestre del próximo año, según información publicada por Diario Financiero.



A nivel internacional, "la presión sobre el dólar disminuía y se encaminaba a cortar una racha de tres semanas seguidas de pérdidas. (...) En la madrugada, las expectativas de un repunte económico y la percepción de que la pandemia podría retroceder en el 2021 dieron a los inversores la oportunidad de invertir en monedas más riesgosas, vinculadas a alzas de los precios de materias primas", detalló Reuters.



Sobre la 7:57 a.m., el barril WTI ganaba 0,06% y llegaba a los US$46,81. En el caso del Brent, referencia para la economía colombiana, se ubicaba sobre los US$50,19, con un alza de -0,12%.



"Los precios del petróleo bajaban, aunque estaban en vías de cerrar una sexta semana consecutiva de ganancias, ya que la pronta distribución de vacunas para frenar la pandemia del covid-19 daba esperanzas a los inversores en una recuperación de la demanda en el 2021", destacó Reuters.



La analista de Rystad Energy, Paola Rodríguez-Masiu, le dijo a la agencia de noticias estadounidense que el optimismo por el avance en las vacunas contra el covid-19 parece continuar ileso debido a las aprobaciones consecutivas que están obteniendo cada uno de los antídotos y al despliegue, más rápido de lo que se pensaba, de las primeras dosis en mercados clave.

