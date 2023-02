Dólar cerró la jornada de este jueves con un precio de $4.853

El dólar cerró cede nuevamente y en la jornada de hoy cerró en promedio $4.853,99, $70,92 menos que la Tasa Representativa del Mercado, TRM del día fijada en $4.924,91.



En las negociaciones intradía tocó un mínimo de $4.833, mientras que el máximo no superó $4.908, apenas por arriba de $4.900. Se negociaron US$1.470 millones en 1.739 transacciones, según registra la plataforma Set-Fx.



Juan Eduardo Nates, analista senior de CredicorpCapital señaló que en el día de hoy los mercados analizaron un poco más las minutas de la Reserva Federal, FED, donde se confirmó que los agentes ya están viendo que para enero subir solo 25 puntos básicos era adecuado y quedar con una datadependencia importante.



"Dado que la economía en Estados Unidos ha venido creciendo un poco por encima de lo esperado, los miembros de la FED están pensando que para la próxima reunión de marzo deberían subirse 50 puntos básicos y esto obviamente ha tenido un eco importante a nivel internacional", explicó Nates.



Agregó que “un poco la reacción de ayer fue tener en cuenta que los agentes ya vienen descontando, el mercado ya viene descontando esta expectativa de 5% como tasa máxima, a un 5,5% como tasa máxima. La reacción no fue tan agresiva. En el caso del peso colombiano, ya hemos tenido un desfase de debilidad del peso. Vemos un peso que ayer tenía una corrección hasta los $4.900; seguimos en este rango que hemos visto esta semana”.



Otros analistas han estimado que el dólar no desescalará por debajo de los $4.800 esta semana. En los días previos ha tocado máximos cercanos a $5.000, como el martes 21 de febrero que alcanzó $4.978,50 en las negociaciones intradía, pero no ha vuelto a subir por encima de ese hito histórico que marcó por primera vez en noviembre de 2022.



En tanto que el petróleo se mantuvo cerca de US$74 el barril, de acuerdo con el reporte de Bloomberg. Esto después de la racha más larga de pérdidas este año, ya que los precios oscilaron con un dólar fluctuante y los comerciantes estaban a la expectativa de las cifras de inventario de EE.UU. que se publicarán próximamente.



El WTI para entrega en abril subió 0,7% a US$74,45 el barril. Mientras que el Brent, el petróleo de referencia para Colombia, ganó 0,6% y llegó hasta los US$81,07 el barril.