El precio del dólar en Colombia comenzó la jornada de este martes al alza y alcanzó a superar la barrera de los $3.900.



Hacia las 10:45 a.m., el precio promedio de la divisa era de $3.900,36, lo que representa $11,83 por encima de la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para este día está ubicada en $3.888,53.



El precio de apertura registrado por la plataforma Set-FX fue $3.900 mientras que el máximo llega por ahora a $3.910 y el mínimo a $3888,50. Durante la jornada se han negociado US$864,5 millones a través de 1.519 transacciones.

Puede leer: Salario mínimo 2022: ¿cuánto podría ser el aumento?, esto opinan analistas

Wall Street abrió dispar

La bolsa de Nueva York abrió dispar este martes, atenta a la inflación y un ajuste de la política monetaria, factores que parecen pesar más que los buenos indicadores y resultados de empresas de la jornada.



En los primeros intercambios tras la apertura, el Dow Jones ganaba 0,21 %, el Nasdaq cedía 0,15 % y el S&P 500 se mantenía en equilibrio (-0,02 %).



El lunes la bolsa de Nueva York terminó en ligera baja.



El Dow Jones cerró con un repliegue marginal de 0,03 % a 36.087,45 puntos, en tanto el tecnológico Nasdaq cedió 0,04 % a 15.853,84. El S&P 500 terminó de su lado estable en 4.682,80 puntos.



Este martes se conoció el dato de ventas minoristas, que aumentaron más de lo previsto en octubre en Estados Unidos, impulsadas por la gasolina y los aparatos electrónicos, y las ventas en línea, a pesar de una inflación que no cede.

No deje de leer: Las 'nubes' que ensombrecen el buen panorama de la economía colombiana

Petróleo: WTI sube, Brent baja

El crudo estadounidense WTI sube 0,70 % a US$80,31 el barril, mientras que el petróleo europeo Brent desciende 0,76 % a US$82,66.



La Agencia Internacional de Energía (AIE) aumentó el martes su proyección para el precio promedio del petróleo Brent en 2022 a US$79,40 el barril y a US$71,50 el barril este año.



Un huracán azotó el principal centro de producción y exportación de Estados Unidos en la costa del Golfo de México a finales de agosto, pero la producción estadounidense representó la mitad del aumento del bombeo a nivel mundial el mes pasado.



Aún así, la AIE afirmó en su reporte mensual que la producción en Estados Unidos, a pesar de haber aumentado, no volverá a los niveles anteriores a la pandemia hasta finales del próximo año. En 2022, el petróleo de ese país representará 60 % del aumento de la oferta de los países no pertenecientes a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).



Incluir hipótesis sobre los precios en los informes mensuales es poco frecuente, pero no carece de precedentes, dijo la AIE a Reuters. En su informe del mes pasado, la proyección de la entidad para el precio medio del Brent en 2022 era de US$76,80, mientras que para este año era de US$70,40.