Dogecoin, al alza luego de que Elon Musk dijera que se puede usar para comprar en Tesla

Dogecoin, la criptomoneda cuyo nombre surgió a partir de un popular meme, subió su precio hasta casi un 20 % este viernes, luego de que el multimillonario Elon Musk anunciara que puede ser usada para comprar mercancía de Tesla.



Musk, propietario de la empresa dedicada a fabricar carros eléctricos, se limitó a escribir en su cuenta de Twitter: "Mercancía de Tesla (es) comprable con dogecoin".

Tesla merch buyable with Dogecoin — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2022

El corto trino, que hasta las 11:00 a.m. de este viernes sumaba más de 40.800 'retuits' y 239.000 me gusta, disparó la cotización de la criptomoneda.



El dogecoin alcanzó una cotización de más de US$ 0,2, un aumento de alrededor del 15 %.



No es la primera vez que un mensaje de Musk hace subir el precio de la divisa electrónica. En 2021 los trinos del multimillonario, que denominó a dogecoin como "la criptomoneda del pueblo", la hicieron subir cerca de un 4.000 %.