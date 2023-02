Director del Comité Intergremial del Valle dice que el Gobierno le incumple al Pacífico

“Los dos proyectos más importantes para el Valle del Cauca no fueron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, PND. Pareciera que el Valle no necesitara ayuda”.



Con estas palabras, Edwin Maldonado, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle hace referencia al descontento que sienten los gremios de la región con el Gobierno por no haber “incluido claramente”, en la hoja de ruta nacional, la construcción de la vía Mulaló – Loboguerrero y la profundización del dragado del Puerto de Buenaventura, temas importantes para la productividad, no solo del departamento, sino del país.



El dirigente gremial fue enfático en decir que la no ejecución de dichas obras afecta la generación de empleo formal y la inversión en empresas que garantizan la competitividad del departamento.



Edwin Maldonado habló con El País sobre este y otros temas que impactan el desarrollo económico de la región.



Puede ser de su interés: ¿Cuáles son? Las dos peticiones que hacen los gremios del Valle al presidente Petro



¿Cuál es la postura de los gremios porque los principales proyectos del Valle no están incluidos en el PND?

​

Estamos un poco preocupados porque veníamos con un trabajo articulado con el Bloque Parlamentario, el Ministerio de Transporte y congresistas para priorizar los proyectos de la región. Nos asombró que en el PND no quedara claro, o no se diera continuidad a la ejecución de algunas propuestas como el tren de cercanías y la construcción de la vía Mulaló - Loboguerrero, que, aunque ya estaba avanzado, se estancó. Nos preocupa el tema de la profundización del dragado. En el documento especifican algo rutinario como el mantenimiento, pero no la profundización. Proyectos como las vías del Samán, que conectan a Buenaventura con la Orinoquía, tampoco están.



Cuando el Gobierno Petro asumió el poder dijo que el Valle iba a ser una de sus prioridades, ¿se podría pensar que le está incumpliendo al departamento?



A la luz de lo que vemos en el PND, además de que no están claras las cifras presupuestales, se puede decir que el Gobierno todavía no ha plasmado proyectos contundentes que demuestren que le está cumpliendo al Valle.



El PND es la hoja de ruta del Gobierno para los próximos años, entonces sí se podría decir que bajo el compromiso que tenía el Presidente por la gran votación que tuvo en el Valle y el Pacífico, esa participación no se está viendo retribuida en inversión y desarrollo para la región.



Esa es una situación que no se ha presentado solamente en este Gobierno, ¿qué falta para que se le preste atención al departamento?

​

Esto ha pasado en otros gobiernos y esperábamos que cambiara, lastimosamente pareciera que el Valle no necesita ayuda, pero la verdad es que acá tenemos problemas de seguridad, falta de oportunidades para muchas personas, entonces si se requiere un apoyo del Estado. Esto no es solamente para el Valle, sino para el Pacífico. La situación es extraña porque se había comprometido y no está reflejado.



Vemos con preocupación que se va a mantener la misma línea del Gobierno anterior donde el Valle no es tenido en cuenta.



El Pacífico siempre ha sido como la cenicienta en los planes de desarrollo, porque no se tienen inversiones bien orientadas a los indicadores de pobreza, de seguridad, de temas ambientales, de oportunidades, de educación y justamente eso debería ser un plan en línea que con oportunidades para esas problemáticas puedan generar una diferencia.



Lea aquí: Pese a inflación, consumo en los hogares de Colombia en 2023 se mantiene positivo



¿Qué van a hacer ustedes para lograr la atención del Gobierno Nacional?



Vamos a sumar esfuerzos con congresistas, con actores del ecosistema privado y con la Gobernación para que los temas queden muy claros en el PND y que el Valle tenga una participación importante. La región tiene muchas oportunidades, pero también muchos desafíos que dependen del Gobierno Nacional.



¿Cómo está trabajando el gremio para impulsar la competitividad del departamento?

​

Por parte del sector empresarial y junto con las cámaras de comercio, los gremios hemos trabajado en temas de productividad, innovación, exportaciones, pero si no están los temas de infraestructura y seguridad, se va a afectar la competitividad, es decir, no vamos a tener un ambiente propicio para el desarrollo empresarial, para ser competitivos y sobre todo para generar empleos formales de calidad.



¿Cuál es la mayor preocupación para los empresarios con este panorama?

​

La preocupación es que se afecta la viabilidad de muchos proyectos. Desde el sector empresarial también nos preocupa que no se tengan estrategias claras y apoyos con presupuesto para superar brechas de poco equilibrio de crecimiento, es decir, es necesario que esos temas se puedan trabajar en conjunto desde el departamento, pero con el Gobierno Nacional, porque ese fue el llamado que él recibió con las votaciones tan grandes que tuvo en el Pacífico. Es necesario que ese apoyo popular sea retribuido en materia de inversión social y desarrollo productivo y bienes públicos en la región.



¿Las empresas podrían perder la confianza en la región?



Nosotros tenemos un tejido productivo muy resiliente, innovador y sobre todo pujante. El Valle lo demostró durante la pandemia y el estallido social, cuando no se recibieron muchos apoyos directos las empresas pudieron salir adelante.



Si hacemos lo que se tiene que hacer en materia social, de infraestructura, de educación y bienes públicos, ese crecimiento del sector va a ser mayor y va a generar incluso oportunidades.



Lea también: Colombianos ahorraron $ 14 billones en enero, según Asofondos



¿Cómo ve el panorama económico en este 2023?

​

Vemos un panorama realmente de incertidumbre. Estamos pendientes de saber qué va a quedar en el PND. Además, qué va a pasar con todas las reformas que se van a ejecutar este año, que no solo tendrán implicaciones en lo social sino en lo empresarial. Por ejemplo, la reforma laboral genera preocupación porque puede afectar el empleo formal, que es lo que más nos importa ya que es la brecha más grande que tenemos.



Las reformas generan inquietud a nivel interno porque hacen que las decisiones de inversión se aplacen y las empresas se enfoquen en el día a día para salir adelante. Los pronósticos de los analistas es que este año vamos a crecer solo 1%, yo sí quiero pensar que en el Valle vamos a ser capaces de crecer por encima de ese promedio nacional, porque tenemos un tejido productivo y diverso.