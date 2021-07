Natalia Moreno Quintero

José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda y Crédito Público, presentó este martes el nuevo proyecto de reforma tributaria, llamado proyecto de Inversión Social, que se radicará en el Congreso el 20 de julio, día en que inicia el nuevo periodo legislativo.



El Gobierno Nacional espera recaudar alrededor de 15 billones de pesos y abarcar tres frentes, principalmente: la reactivación económica, las ayudas a los menos favorecidos y el sostenimiento de las finanzas públicas.



“En esta iniciativa ha sido cuidadoso en no tocar el tema del IVA, en no tocar el tema de las pensiones, en no tocar el tema de la base de personas naturales en el impuesto de renta, porque tenemos un compromiso con esas clases vulnerables de nuestro país”, aseguró Restrepo en la presentación del proyecto.



Entre las propuestas incluidas en el articulado se encuentra la ampliación del programa Ingreso Solidario hasta el 2022, ampliando su cobertura en 200 mil hogares más, por un costo de $2,13 billones para lo que resta de 2021 y $6,59 billones para el 2022.



También se plantea la ampliación del Programa de Apoyo al Empleo Formal, Paef, para el periodo julio-diciembre de 2021 con un enfoque en empresas de menos de 50 trabajadores e incluyendo a las personas naturales que generan mínimo dos empleos.



En materia de educación, el Gobierno propone $700 mil millones por año para el pago de la matrícula de estudiantes de instituciones de educación superior, así como estímulos y alivios para quienes tienen obligaciones financieras con el Icetex. Y en cuanto a la generación de empleo, plantea un auxilio del 25 % del salario mínimo para las empresas que contraten jóvenes y del 10 % para el resto de la población con ingresos de hasta tres salario mínimos.



Con la reforma tributaria que propone el Ministro de Hacienda se espera lograr un ahorro de $1,9 billones anuales en el gasto público y un recaudo de $2,7 billones fortaleciendo la reducción de la evasión del pago de impuestos a través de la Dian.



De igual forma, se pretende aumentar el aporte de ingresos tributarios de las empresas con la reducción del 50 % del beneficio que permite descontar el ICA del impuesto de renta, un incremento de entre el 30 % y el 35 % de la tarifa de renta, la extensión de la sobretasa para el sector financiero y la normalización tributaria para el año gravable 2022. Todas estas acciones, permitirían un recaudo cercano a los $11,3 billones.



