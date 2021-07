¿Cuántos colombianos tendrán que declarar renta este año?, lo explica el Director de la Dian

Lisandro Junco Riveira, director General de la Dian, no solo es un gran conocedor del tema tributario en el país, sino que es uno de los funcionarios más jóvenes del Gobierno del presidente Iván Duque.

Este abogado de la Universidad de la Sabana y magister en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, fue director de Impuestos del Distrito de Bogotá y en la Dian ejerció el cargo de director de Gestión de Ingresos. Por eso se mueve como pez en el agua.

En menos de un mes comenzarán los vencimientos para que los colombianos paguen sus obligaciones con el fisco nacional y en razón a ello, el señor Junco estima que alrededor de 3,5 millones de personas declaren y paguen sus obligaciones este año.



Es claro que no todos los contribuyentes que deban declarar renta deben pagar el impuesto, pero espera que quienes deban hacerlo cumplan con ese compromiso.

En diálogo con El País, señaló que gracias a todas las gestiones que se han hecho en el país para tratar de frenar la evasión, el Gobierno Nacional ha logrado recaudar más de $44 billones, una cifra que no tiene comparación con alguna reforma tributaria.



¿Cuándo comienzan los vencimientos para el pago de impuestos y de otras obligaciones de los colombianos?



Iniciarán el próximo 10 de agosto y finalizarán el 20 de octubre de 2021, de acuerdo con los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT) del declarante.



Es muy importante tener presente que este año hay un cambio en el orden respecto de los años anteriores, ya que el 10 de agosto tienen como último plazo las personas cuyo NIT finaliza con los dígitos 01 y 02, aumentando hasta llegar al 20 de octubre, día en que vencerá el plazo para los declarantes cuyo NIT finaliza en los dígitos 99 y 00.

¿Cuál es la meta de recaudo en esa materia y en la cifra global, qué proyección maneja la Dian?



La meta de recaudo bruto por concepto de declaraciones de renta para el año 2021 asciende a $14,5 billones, que incluye tanto a las personas jurídicas como a las personas naturales.



Para este último grupo, se estima un recaudo de $2,7 billones.

¿Cuántos colombianos estima que declararán renta este año?



Estimamos, preliminarmente, que más de 3,5 millones de colombianos declaren y paguen sus obligaciones.



De esa cifra, ¿cuántos considera que pagarán renta?



Es bueno decir primero que no todos los contribuyentes que deban declarar renta deben pagar el impuesto. No obstante, el número no se puede determinar sino una vez se realicen las declaraciones. Pero esperamos que quienes deban hacerlo, cumplan con este compromiso con el país.

¿Para explicarle a la comunidad, puede recordar quiénes deben hacerlo y desde qué monto?



Deben hacerlo los asalariados y las demás personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes en Colombia que en el año gravable 2020 cumplieron con alguna de las siguientes condiciones.



Están obligados a presentar la Declaración de Renta y Complementario por dicha vigencia en un formulario oficial que se conoce como el 210:

Tener un patrimonio bruto superior a $160.232.000 al cierre del 31 de diciembre de 2020.



Haber obtenido ingresos brutos iguales o superiores a $49.850.000 durante el año 2020.



Haber realizado consumos mediante tarjeta de crédito superiores a $49.850.000 durante el año 2020.



Haber realizado compras y consumos totales superiores a $49.850.000 durante el año 2020.



Haber recibido consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por valor total acumulado superior a $49.850.000 durante el año 2020.



Y finalmente, ser responsable del IVA al cierre del año gravable 2020.

La página de la Dian sigue presentando problemas para los usuarios, según nos han comentado algunos profesionales. ¿Qué está haciendo la entidad para mejorar su página web para que los colombianos puedan hacer sus pagos de manera tranquila y confiable?



Mire, llevamos tres años impulsando la transformación digital desde la Dian.

Estamos aportándole a los ciudadanos, facilitándoles la vida a los contribuyentes y la tecnología nos está permitiendo en este momento darle posibilidad a la gente de hacer sus trámites.

Es así como hemos implementado acciones para que los contribuyentes presenten sus declaraciones por medios virtuales y además realicen el pago de sus impuestos a través de tarjetas débito y crédito o mediante el crédito en línea, financiando de esta manera el pago de sus impuestos acorde con el flujo de caja disponible.

¿Cuál es la gran apuesta de la entidad en ese sentido?



Nuestra apuesta está contenida en una estrategia digital integral donde se destacan la App Dian, firma digital, devoluciones automáticas, declaraciones sugeridas de IVA renta, pagos virtuales, RUT digital, notificación electrónica, interoperabilidad de aduanas, declaración de renta personas naturales.



Asimismo, contamos con el sistema Hágalo usted mismo y la radicación digital de recursos tributarios e inspecciones virtuales.

Pero adicionalmente, las cifras respaldan nuestro esfuerzo y dedicación para facilitarles la vida a nuestros contribuyentes y usuarios.

¿El año pasado, cuántos colombianos pagaron de manera virtual?



Le cuento que durante el año 2020 el 94% del total de las declaraciones se presentó por medios virtuales mientras que durante el período enero-mayo de 2021, alcanzamos el 65%.

¿Cuánto está invirtiendo la Dian en el proceso de modernización de la entidad?



Se trata de una inversión de US$250 millones para transformar la empresa más importante de Colombia, que tendrá un papel protagónico en la recuperación de la economía colombiana y el balance fiscal en los próximos años.

¿Y cuándo será una realidad ese proceso?



El proceso de modernización de la Dian es una realidad. Después de un trabajo riguroso y dedicado del equipo de la entidad, del BID y de Víctor Muñoz, director del Dapre, el 24 de diciembre de 2020 se suscribió el contrato de préstamo con el BID por UDS$250 millones, así como los demás documentos contractuales requeridos.



De la misma manera, en un tiempo récord se logró la elegibilidad de la operación, el día 28 de enero de 2021, lo que nos permitió afinar las herramientas de gestión del programa. Adicionalmente, se cuenta en el interior de la entidad con un esquema de ejecución, seguimiento y administración del Programa de Modernización.



Asimismo, la Junta Administradora, que es el órgano estratégico y de seguimiento del Fondo Dian, ha estado acompañando la ejecución del Programa permanentemente, contando un equipo del más alto nivel por parte del Gobierno Nacional en su conformación.



Hemos avanzado rigurosa y ágilmente en las contrataciones, a efectos de seguir materializando la modernización.

¿Qué estrategias se vienen adelantando para tratar de reducir aún más la evasión y la elusión en el pago de los impuestos, que son problemas graves en el país?



Hemos avanzado y fortalecido las capacidades para automatizar al máximo los procesos de control tributario y aduanero de la entidad.

En este sentido, el esfuerzo de transformación digital de la Dian en materia de analítica se puede ver reflejado en el modelo para detección de facturas apócrifas, solución para detección de contrabando técnico, el modelo de detección de anomalías en importaciones durante la pandemia, la solución de matching para normalización tributaria y el uso de redes complejas para apoyar investigaciones de la Fiscalía y de UIAF (La Unidad de Información y Análisis Financiero).



Estos proyectos han inducido a la entidad a un proceso de cambio, donde los datos y las actividades de captura, transformación, análisis, modelamiento y despliegue se tornan fundamentales.



Y durante este proceso de cambio hemos utilizado algunas de las tecnologías emergentes como ‘cloud computing’, analítica descriptiva y uso de técnicas de inteligencia artificial.

¿A propósito de esos cambios, cómo va el proceso de la factura electrónica en el país?



La destaco. La facturación electrónica ha permitido que avancemos en el uso oportuno de la información en diferentes frentes, tendientes a reducir la brecha de evasión y elusión, lo que ha permitido adelantar acciones de control masivas dirigidas a miles de contribuyentes, tendientes a controlar posibles omisiones e inexactitudes en declaraciones de IVA. Además, se han apoyado acciones de control para el impuesto de retención en la fuente y se ha dispuesto información de factura electrónica para apoyar acciones al Impuesto de renta y complementarios.



Y no puedo dejar de lado el intercambio de información con más de 110 jurisdicciones que nos han llevado a detectar activos de residentes fiscales en Colombia en otros países y que no han sido declarados al fisco.

¿Pero cuántos recursos se han logrado recaudar con esas estrategias?



Todas esas acciones han permitido que en este Gobierno hayamos recaudado por lucha contra la evasión más de $44 billones. Es una cifra que no tiene comparación con alguna reforma tributaria presentada.