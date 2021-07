Pasarse a Colpensiones: ¿por qué más colombianos lo están haciendo?

Álvaro José Carvajal Vidarte

En el año 2020 64.000 colombianos se trasladaron de los fondos privados de pensiones al fondo público, es decir a Colpensiones, mientras que de Colpensiones a los fondos privados se trasladaron 980 personas.



Esa gran diferencia muestra la confianza que se ha ganado la administradora de pensiones del sector público, dice con vehemencia el presidente de la entidad, Juan Miguel Villa, quien sostiene que muchos colombianos han entendido que estar en Colpensiones es sinónimo de tranquilidad.



Añade que a todo eso se suman los resultados de los sondeos que se han hecho a nivel de mercadeo en varias ciudades del país, pues la mayoría de las personas expresa que se siente más confiada en la institución oficial. Y eso se debe a que muchos colombianos perciben una mesada mayor que la que hubieran obtenido en un fondo privado.



En diálogo con El País, el señor Villa, quien en noviembre completará tres años al frente de la presidencia de Colpensiones, cuenta que no son pocos los colombianos que le preguntan en la calle que si es mejor el fondo público que los fondos privados. “Yo siempre les contesto que lo mejor es que hagan la tarea bien hecha y cumplan con la doble asesoría para que puedan tomar una decisión acertada”.

Recuerda que en el año 2018 el número de colombianos que decidió trasladarse de Colpensiones a los fondos privados fue de 28.000 y tres años después la cifra se descolgó bastante y en el 2020 no llegó ni a los mil.



Al referirse al tema de la sostenibilidad financiera de la entidad, señala con firmeza que los colombianos pueden tener la tranquilidad de que nunca se les dejará de pagar sus mesadas. Esos recursos están siempre garantizados.



El señor Villa Lora, nacido en Valledupar, es economista, magister en economía de la Pontificia Universidad Javeriana y Doctor en Políticas y Gestión del Desarrollo de la Universidad de Manchester, en el Reino Unido.



Recientemente visitó las oficinas en Cali. Una de ellas fue vandalizada durante los bloqueos. ¿Cuándo volverá a funcionar esa sede?



Estuvimos observando lo que pasó en la sede del centro de la ciudad. Quedó destruida y por el momento estamos resolviendo el tema con la aseguradora. Estamos mirando si se puede reabrir allí mismo o en otro lugar.



¿Cómo está hoy Colpensiones, dado que no pocos colombianos han o habían perdido la confianza en la empresa y por eso muchos se trasladaron para los fondos privados?



Nosotros competimos con los fondos privados y efectivamente la tarea era recuperar la confianza porque se tardaban los trámites y había ciertas ineficiencias, pero le quiero decir que se ha venido logrando en los últimos años.



Creo que uno de los aciertos de la entidad es la forma como fue constituida para competir en una mercado de administración de pensiones con la facilidad que debe tener cualquier empresa para competir. Ya tiene una estructura de gobierno corporativo como cualquier empresa privada y eso se nota en los resultados.

¿Una de las tareas del Gobierno Nacional es la puesta en marcha de una reforma pensional, usted piensa que es necesaria?



Pues mire, lo que puedo responder es que hay tres retos en esta discusión, el número uno es la sostenibilidad, cuando se hizo la ley de 1993, la urgencia era un tema de sostenibilidad en el régimen que traía el anterior y con la introducción de los fondos privados se prometía eso.



Hubo varias acciones en todos estos años que han caminado hacia ese tema de la sostenibilidad.



Lo segundo es un tema de equidad, es decir, cómo se están pensionando los colombianos y con qué prestación se están pensionando.



Siempre se dice que Colpensiones tiene unas megapensiones y eso lo ponen en letras mayúsculas pero en realidad no es así.



La mitad de las pensiones es de un salario mínimo y hasta el 95% de los pensionados recibe hasta 4 salarios mínimos.



Hay 278 pensiones por encima de 20 salarios mínimos, lo que quiere decir que no estamos inundados de megapensiones, y el tercer punto es el tema de la cobertura.



La idea es mirar qué cobertura tenemos en el país para una protección económica en la vejez, donde las pensiones juegan un rol clave.



¿De esos tres puntos cuál es el de mayor relevancia?



El de la cobertura es el de mayor relevancia porque únicamente una cuarta parte de las personas que están en edad de pensión en el país realmente cuentan con pensión. El 75% de la población adulta no tiene pensión, está desamparada y está en una etapa de la vida en la que es muy difícil conseguir empleo porque la persona está retirada laboralmente.



Lo más complejo es que la población adulta es cada día mayor en nuestro país. La cobertura es un reto, pero nosotros no nos hemos quedado cruzados de brazos.



¿Qué se ha venido haciendo para solucionarlo?



Colpensiones tiene una tarea que responde a ese reto. Son los Beneficios Económicos Periódicos (Beps).



Con los Beps, que operan desde el 2015, se pretende dar respuesta a las personas que no consiguen cotizar a la pensión. Ahora habrá garantía para las personas mayores y podrán obtener algunos recursos para la vejez.



¿En respuesta a mi pregunta, entonces se requiere una reforma pensional?



Pues mire, a veces abusamos de la palabra reforma, en realidad ya se están tomando acciones y este mandato es el que está respondiendo a ese reto.

¿Que puede cambiar en Colpensiones para el tema de la cobertura?



Pues la herramienta ya está disponible y son los Beps. Cuando una persona llega a la edad de pensión le ofrecen la oportunidad de que no vaya a retirar lo que alcanzó a cotizar y que no se lleve el dinero para la casa, sino que esos recursos se pasen a los Beps. A partir de allí va a tener derecho a un subsidio, que es una garantía de ingreso por el resto de la vida de esa persona.

¿Los Beps llevan funcionando seis años, qué se ha logrado?



Hemos avanzado considerablemente, hace tres años cuando llegue a Colpensiones no pasaban de 8000 las personas que tenían un producto de retiro con Beps, hoy hemos cuadrutriplicado ese numero y estamos en 33.000 personas que ya lo tienen, es decir que viene creciendo muy aceleradamente para darles esa oportunidad a los colombianos que no logran pensionarse.



El segundo reto es la equidad. ¿Hay quienes opinan que se debe quitar el beneficio a las pensiones más altas. Para eso se requiere una reforma o tampoco?



Lo que pasa es que yo no le puedo decir que dirección se debe tomar frente a ello porque simplemente no puedo hacerlo .



¿Cuántos colombianos hay pensionados hoy en Colpensiones y en los fondos privados?



En nuestra entidad hay cerca de millón y medio de colombianos pensionados y en los fondos privados alrededor de 200.000.

¿Al principio de la entrevista habló de la confianza que ha recuperado la entidad. En qué se nota esa confianza?



En el traslado de los colombianos de los fondos privados a Colpensiones.



Mire, desde el año 2012 hasta el cierre del primer trimestre de 2021 regresaron un millón de personas al fondo público. Y se han devuelto por muchas razones, una de ellas es la confianza.



A mí cuando alguien me pregunta en la calle por ese tema, mi respuesta es que cada quien debe tomar la doble asesoría llamando al fondo privado y a Colpensiones para que le digan qué es lo que más le conviene.



No hay ninguna regla general, sino que cada historia laboral es individual y yo siempre les digo a las personas que hagan la doble asesoría antes de tomar cualquier decisión.

¿El año pasado cómo se comportó el traslado entre fondos?



En el 2020 se pasaron de los fondos privados a Colpensiones 64.000 colombianos, y de Colpensiones a los fondos se pasaron solo 980 personas. Eso muestra que casi todos quieren estar en Colpensiones. Y nadie se sale de la entidad. En el 2018 se pasaban de Colpensiones a los fondos 28.000 personas, y como ya le conté, el año pasado no llego ni a mil. La gente siente mayor confianza con nosotros y también así lo han reconocido los sondeos que se hacen a nivel de mercado.



Mucho se ha especulado sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y el temor es que no pueda pagar las mesadas en el mediano o largo plazos...



Eso no es cierto, es falso, aquí en Colombia puede faltar plata para lo que queramos, pero para las pensiones son sagradas. Pagar las pensiones es una obligación del Gobierno Nacional y, Constitucional. Además de ser una obligación es un compromiso con todos los colombianos que han trabajado toda su vida y han completado los requisitos para tener una pensión. Los recursos están garantizados siempre.



Por más cobertura

¿Cuál es su mayor preocupación?



Ampliar a cobertura. Tener mayor proporción de las personas mayores en nuestro país sin un ingreso fijo garantizado como el de una pensión es algo que me quita el sueño, pero tenemos las herramientas para seguir avanzando que son los Beps.



Quiero que cada colombiano adulto cuente con un ingreso fijo para que le sirva de protección en su vejez.



¿Y su gran apuesta este año cuál es?



Seguir avanzando en los servicios. Le cuento que el año pasado nos demoramos un mes en darle respuesta a quienes solicitan su pensión.