Criptomonedas, un negocio que cada vez atrae a más caleños

Natalia Moreno Quintero

Por estos días el bitcoin, la criptomoneda que nació en el año 2008, ha sido noticia por haber casi triplicado en unos pocos meses su valor. Pasó de US$21.000 a inicios de diciembre del año pasado a una cotización de US$54.790, en el día de ayer.



Esto ha motivado más interés, entre quienes ya conocen y usan la moneda, así como entre los curiosos que quieren saber cómo funciona y si se pueden volver millonarios en poco tiempo.



En Cali, cómo en el resto del mundo, hay una comunidad que negocia con el bitcoin y otras monedas virtuales, compran y venden y comerciantes que aceptan pagos, por ejemplo, en centros comerciales como San Andresito del sur o La Pasarela, también hay grupos y empresas que capacitan sobre este negocio que aún genera polémica sobre qué tan legal o seguro es.



José López hace parte de esta comunidad, es miembro de la empresa Bit Trade Company, en la que se capacita a las personas que quieren aprender sobre las monedas virtuales y también compran y venden. Por allí han pasado unas 900 personas, según cuenta.



“El mercado se abre cada vez más y debido a que el precio del bitcoin se ha incrementado, se ha despertado mucho el interés de las personas por conocer el tema. Nuestro objetivo es que la gente aprenda desde lo básico, hasta que puedan transar directamente con las criptomonedas”, dijo.



En el mundo existen más de 7000 monedas virtuales como Ethereum y Litecoin, Dogecoin, entre otras. Muchas han sido cuestionadas porque no tienen el respaldo de un banco central como si lo tienen las monedas tradicionales, como por ejemplo, el Banco de la República, en caso del peso colombiano o la Reserva Federal, en Estados Unidos, con el dólar.



Aún así la historia del bitcoin ya pasa de una década y el espaldarazo de empresarios como Elon Musk, director de Tesla, que compró US$1.500 millones de la moneda, le ha dado mayor fuerza.

Benjamín Pachajoa, un joven apasionado de las monedas, dice que inclusive antes de esa compra se notaba un creciente interés de las personas en Cali por la criptomoneda.



Para él, lo principal que deben tener en cuenta los caleños interesados en el tema es la capacitación para aprender sobre las monedas, cómo invertir y poder diferenciar una posible estafa.



Recordó que él lleva varios años en el mundo de las criptomonedas, vive de esta actividad, y que cuando inició fue estafado en una plataforma y perdió una cuantiosa cantidad de dinero. Por eso ahora “lo ideal es que la gente investigue y tenga un conocimiento imparcial sobre el funcionamiento del bitcoin”.



Otra experiencia es la de la caleña Luisa Alvarado y su esposo que iniciaron comprando bitcoin hace cinco años a US$2000. Hoy se regocija confirmando que hizo una buena inversión.



Ella tiene un local de tecnología en San Andresito del Sur, donde recibe pagos con la criptomoneda por cualquier de los servicios que ofrece. Sin embargo, reconoce que no son muchos quienes pagan con la moneda.



“La gente se acerca mucho, pregunta cómo funciona, pero no es tan frecuente que paguen con bitcoin, hay mucho desconocimiento y las personas aún son sensibles con el tema”.



Pero ella no se arrepiente pues hoy es una de las ganadoras por haber invertido en la moneda que adquirió cuando valía US$2.000 y hoy se cotiza en US$54.790, “la ganancia ha sido exponencial”, dice, “cuando compramos pensamos que ese era el mejor precio y nadie se imaginaba que podría llegar al valor actual”.

¿Qué pasa en el mundo?

En Wall Street, donde los seguidores de las criptomonedas eran una minoría en 2017, ahora los partidarios se multiplican: BlackRock, el primer administrador de activo en el mundo, o el banco BNY Mellon, anunciaron que iban a invertir en este negocio.



Para los profesionales del sector, como el jefe de la plataforma europea de ventas de criptomonedas Bitpanda, Eric Demuth, el caso está claro: el bitcóin se está convirtiendo en el "nuevo oro digital", buscado por los inversores que quieren diversificar sus activos y protegerse contra la inflación.



“Pronto, encontraremos bitcoines en las reservas de los bancos centrales”, vaticina.



Pero los responsables de las instituciones monetarias desconfían de esta moneda virtual, creada por anónimos y que está administrada por una red descentralizada.



La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió que el bitcóin “no era una moneda” y que se trataba de un “activo altamente especulativo”.



Algunos creen que el precio de esta moneda puede seguir subiendo.

¿Especulación?

El precio del bitcóin se disparó ayer y llevó el valor del conjunto de los bitcoines creados desde 2008 a más de 1 billón de dólares, en un mercado impulsado por los anuncios de las grandes empresas.



Desde principios de año, el precio del bitcóin ha subido un 89 %, lo que despertó temores de una burbuja similar a la 2017.



Este viernes, Elon Musk, cuya empresa, Tesla, contribuyó al repunte de los precios al anunciar que había comprado US$1.500 millones en bitcoines, defendió la decisión de su grupo en Twitter. “Cuando la moneda sufre una tasa de interés negativa, habría que ser idiota para no mirar más allá”.



En los últimos meses, muchas empresas financieras manifestaron su interés por la criptomoneda. Del gigante de los pagos en línea Paypal, en octubre, al mastodonte de los fondos de inversión BlackRock a finales de enero, pasando por el banco más antiguo de Wall Street, BNY Mellon, anunciaron que prevén poner en marcha servicios para usar o vender criptomonedas, pese algunos creen que hay mucha especulación.