Con el dólar a $5.000, la deuda externa de Colombia roza los $880 billones

La subida del dólar no solo ha puesto a hacer cuentas a los ciudadanos, inversionistas e importadores, sino también al Gobierno Nacional, pues el equivalente en pesos de la deuda externa se ha incrementado hasta 30 % gracias a la devaluación de la moneda en los últimos meses.



El último reporte del Banco de la República muestra que Colombia debe unos US$177.000 millones, lo que en julio equivalía a $731 billones. Sin embargo, si se revisa el monto con el dólar a $5.000, cifra que alcanzó en la apertura de ayer, escala a casi $880 billones, un incremento cercano a 20%.



Es decir que, en tres meses, el mismo valor de la deuda externa ha subido $149,48 billones. La diferencia es mucho mayor si se compara con la TRM con la que se inició el año, $3.981, pues en enero (con la cifra en pesos) se debían $683 billones, con lo que se han sumado $197,03 billones a los pendientes.



"Toda devaluación supone un crecimiento de servir la deuda pública y la privada que está tomada en monedas duras. Ahora bien, no significa que la nación se esté endeudando más, si bien aumenta la presión fiscal el Gobierno ha tomado la decisión de mantener los límites de endeudamiento que están incluidos en el marco fiscal de mediano plazo y cerró la emisión de nuevos títulos de deuda, hasta que el Gobierno mantenga ese cumplimiento ya ha tomado las decisiones correctas", explica el economista Jorge Restrepo.



Dejando de lado el peso y teniendo como referencia el dólar, la deuda subió apenas 2,57% o 1,3 puntos porcentuales del PIB durante los mismos siete meses. Y para julio llegó a representar 50,7% del Producto Interno Bruto.



El Gobierno por ahora tiene previsto destinar $78 billones, de los $405 aprobados para el Presupuesto Nacional de 2023, para pagar parte de la deuda a los bancos internacionales.



"Lo que es crítico en la situación de la deuda es lo que ocurre en el mercado secundario, no necesariamente por la devaluación, en el mercado de deuda pública en el que se venden los títulos ya emitidos la situación fue crítica desde mediados de octubre hasta el 25, y ya se ha presentado un alivio marginal, esa situación sí es crítica porque significa que a menos que cambie la política económica, el año entrante el Gobierno va a encontrar muy difícil encontrar financiamiento a tasa razonable", concluye Restrepo.