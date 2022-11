¿Cómo sería? Gobierno plantearía una reforma tributaria para las regiones en 2023

El Gobierno Nacional anunció, a través del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que en el 2023 se presentará una reforma tributaria de impuestos departamentales y municipales.



“Esa reforma busca una racionalización en los territorios de un sistema que es muy complejo, casi caótico. La idea es tener un único sistema”, dijo el funcionario.



La nueva propuesta del Jefe de la cartera de las finanzas públicas se referirá, en concreto, a un ajuste en la tributación por regiones, que según Ocampo no sería comparable con una tributaria como la que se logró este año, sino un ajuste.



“Con el fin de lograr una armonización en materia de impuestos en todos los municipios y departamentos del país, trabajaremos en una reforma tributaria territorial. Este proyecto no buscará aumentar la carga tributaria, sino racionalizar la compleja estructura existente”, explicó el Ministro.



Algunos economistas coincidieron en señalar que pensar en otra carga de impuestos en el 2023 no será una medida sana para los colombianos.

El analista y docente Daniel Campo dijo que la reforma tributaria que se aprobó recientemente causará un golpe al bolsillo de millones de colombianos y miles de empresas. “En ese orden pensar en otra reforma tributaria es delicado”, indicó.



Para el Gobierno Nacional y, en concreto para el Ministro de Hacienda, hasta que las metas antievasión no muestren resultados de por lo menos $20 billones, no se realizarán cambios importantes en pro de la reducción de impuestos. Pero lo que sí pasará el próximo año es que el Gobierno presentará una reforma tributaria de impuestos departamentales y municipales.



Vale la pena recordar que la Dian recaudó entre enero y octubre de este año $191,73 billones, cifra que muestra un incremento de 35% frente al mismo periodo de 2021. Según la entidad, esto representa un cumplimiento de la meta de 108,4%.



Ocampo explicó que ese porcentaje extra se explica por control a la evasión.



El organismo informó que el impacto de la evasión se estima entre $40 billones y $80 billones por año, pero el Gobierno quiere aclarar las cifras.



Ocampo explicó que “cuando hablamos al comienzo de la reforma tributaria, decíamos que los impuestos debían aumentar entre $20 billones y $25 billones. Cuando superemos esa meta podemos promover una reforma tributaria que baje impuestos”.



¿Qué pasa con el PIB?

El Ministro de Hacienda dijo que todos los indicadores muestran que la economía se está desacelerando.



“El último trimestre el PIB puede crecer 3%, y el año entrante está entre 0,5% y 2%. Soy del rango optimista, incluso más de 2%, pero eso lo veremos en la práctica. Y como lo señaló el Banco de la República, el nivel de actividad económica de 2023 es muy positivo para los países en desarrollo (emergentes). El de Colombia incluso podría ser mejor que el de la Ocde y América Latina”, sostuvo Ocampo.



Al cierre de este 2022 la economía colombiana podrá crecer entre 7,7% y 8,0%, según lás previsiones de las firmas de inversión.

Sectores claves como el comercio, la industria, el turismo y las actividades de entretenimiento han sido los motores de la economía en el país. La construcción no se queda atrás, dijo la presidenta saliente de Camacol, Sandra Forero. “El desarrollo urbano, a través de las vivienda social, seguirá repuntando el próximo año”, expresó.