¿Cómo se maneja la facturación electrónica en Cali? Dian inspecciona más de 660 establecimientos de la ciudad

Las jornadas de inspección que emprendió ayer la Dian, y que terminan hoy en Cali, están enfocadas en verificar el manejo adecuado de la facturación electrónica.



Cálculos de la entidad indican que en la ciudad hay 70.423 establecimientos que ya hacen facturación electrónica, pero estiman que existen 108.000 personas naturales o jurídicas responsables de IVA (Impuesto al Valor Agregado), lo que quiere decir que hay unos 30.000 negocios que aún no cumplen la norma y que tienen plazo hasta este 1 de abril para hacerlo.



Lea aquí: Prepare el bolsillo si va a viajar en Semana Santa: tiquetes y hoteles estarán más caros



Según explicó Javier Beltrán Losada, director seccional de impuestos de la Dian Cali, entre los días de ayer y hoy la meta es visitar 660 establecimientos, en especial a dos grupos de actividades: la practica médica, odontológica y servicios de salud, y también el expendio de comidas y bebidas de la ciudad.



“Tenemos 132 funcionarios para esta tarea, que se hace porque hemos tenido muchas denuncias de la ciudadanía que encuentra barreras con el tema de la factura. Algunos les exigen RUT, fotocopia de cédula, llenar encuestas y eso no está en la norma. El consumidor solo debe dar su cédula y correo electrónico para que le suministren su factura electrónica, no le tienen que pedir más información”, comentó.



Agregó el funcionario que cuando al contribuyente se le pide un poco de cosas, pues este prefiere que no le expidan nada y le entregan un recibo de pago que no es factura de venta. Por ello, se hace el operativo para verificar que las facturas, o el documento equivalente, se entregan bien y de forma inmediata.



Lea más: Banco de la República sube sus tasas de interés al 13%, con un aumento de 25 puntos básicos



También se está verificando que se cumplan con los requisitos legales, es decir que se esté recaudando el IVA o Impuesto al Consumo, según aplique.



Las inspecciones se están haciendo en la zona médica de Imbanaco, centros comerciales, en sectores de restaurantes, bares y discotecas.



De igual manera, informó la Dian, que a partir de la fecha se implementarán visitas de control diarias en diferentes sectores de la ciudad, haciendo verificación en todas las actividades económicas que se desarrollen en los diferentes sectores.



También incluye los nueve municipios en lo que la seccional Cali tiene presencia.

Posibles sanciones

Según informó la Dian, las jornadas que se están haciendo ya no son pedagógicas, dado que durante varios meses han trabajado en esa labor educativa.



Lea además: Adiós a otra aerolínea: Ultra Air anunció cierre de operaciones desde este miércoles en Colombia



Por lo tanto, los establecimientos que no cumplan con la factura electrónica, de la manera en que exige la norma, podrían ser sancionados.



Por ejemplo, sino cumplen los requisitos, el cierre de la empresa puede ser de tres días y sin hay reincidencias puede llegar a 10 días o clausura definitiva.



También hay sanciones monetarias que pueden ser cuantiosas.