Adiós a otra aerolínea: Ultra Air anunció cierre de operaciones desde este miércoles en Colombia 

La compañía Ultra Air, que inició operaciones en Colombia hace un año, anunció que a partir de este miércoles en la noche no volará más en ninguna de sus rutas programadas.



Argumentaron que situaciones macroeconómicas adversas para la industria como el incremento en el costo del combustible y la tasa de cambio generaron un alza sustancial de costos para las aerolíneas, “lo que conllevó a operar deficitariamente durante los últimos meses”, dijeron en un comunicado.



Ultra es una aerolínea de capital colombiano que volaba en el segmento de bajo costo. Transportó más de 2 millones de pasajeros y ganó el 8% de participación del mercado aéreo colombiano.



Agregaron que la suspensión de operaciones de la tercera aerolínea del país, Viva Air, puso en alerta a los proveedores de la industria y a los arrendadores de aeronaves, quienes empezaron a exigir pagos inmediatos e incluso prepagos de los insumos y servicios necesarios para la operación, lo cual no es usual en esta industria.



“Como consecuencia de eso Ultra Aire se ve imposibilitada para continuar operando y ofrece excusas a los empleados, cilentes y proveedores”, dijeron.



Hasta ahora, la suspensión de operaciones de Viva Air ha dejado desatendidas 34 rutas nacionales, de las cuales Ultra Air compartía algunas en destinos como San Andrés desde Bogotá, Medellín y Cali. De continuar con el mismo final de la pionera en el modelo de bajo costo, la oferta para los usuarios seguiría reduciéndose.

Se estima que Ultra deja 17 rutas nacionales.