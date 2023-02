Cómo evitar el sobreendeudamiento y tener al día sus finanzas personales

Los créditos son una herramienta de ayuda para cumplir con un propósito, sin embargo los expertos recomiendan que antes de adquirir una deuda se realice un presupuesto para definir cómo se podrá cumplir con las deudas y así evitar que estas se conviertan en un dolor de cabeza.



Asobancaria, a través de su portal, aconseja determinar primero si adquirir un nuevo crédito es una necesidad o un deseo y así realizar un plan financiero que determine si las metas se pueden lograr con un ahorro o cuál es el ingreso disponible pagar una nueva deuda.



En el portal también se advierte que “en lo posible los pagos de sus créditos no deben superar 30% de su ingreso mensual, así que la recomendación fundamental es no gastar más de lo que gana, ya que en algún momento su situación dejara de ser sostenible”.



Para evitar el sobreendeudamiento, también sugiere establecer un calendario de pagos, con el fin de combatir los intereses de mora, en caso de que olvide por algún motivo hacer el pago. Para eso, puede utilizar el calendario de su correo electrónico o simplemente poner alarmas en el celular.



Ahora bien, muchas veces las entidades bancarias lo contactan con ofertas atractivas, pero los analistas financieros recomiendan no aceptar deudas que no ha solicitado, pues disminuirá su ingreso disponible cada mes, así como la capacidad de ahorrar para un futuro.



"No utilice créditos para pagar gastos cotidianos, ni haga anticipos en efectivo con las tarjetas de crédito para pagar las deudas vigentes. Estos hábitos tarde o temprano se volverán insostenibles y redundarán en el impago de sus deudas", dice el portal.