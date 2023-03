Comisario Europeo asegura que quiebra del SVB no representa "riesgo significativo"

El colapso del banco estadounidense Silicon Valley Bank (SVB) no representa un "riesgo significativo" de contagio para los mercados bancarios de Europa, aseguró el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.



"La posibilidad de un impacto indirecto del colapso del banco es algo que tenemos que monitorear, pero en estos momentos no lo vemos como un riesgo significativo", dijo el funcionario italiano.



"No creo que haya un riesgo real de contagio por el momento en Europea", reforzó.



De acuerdo con Gentiloni, la Unión Europea (UE) acompaña la situación "en estrecho contacto" con el Banco Central Europeo (BCE).



El funcionario agregó que las instituciones europeas "reconocen y tomaron nota de las iniciativas tomadas por las autoridades estadounidenses para evitar un contagio".



Las autoridades en Estados Unidos intentan calmar los temores sobre la salud del sistema bancario, un vez que la quiebra del banco SVB obligó a tomar medidas para proteger los depósitos.



En Europa, el regulador financiero alemán, Bafin, aseguró que el colapso del SVB no planteaba una amenaza financiera para la poderosa economía de Alemania.



No obstante, ordenó el congelamiento de las actividades de la sucursal alemana con SVB, con sede en Fráncfort.



A su vez, el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, descartó el riesgo de contagio para la economía francesa y añadió que "no hay ningún tipo de alerta".



Ante este cuadro, la bolsa de Nueva York abrió sus operaciones de este lunes en clara tendencia a la baja, ante el espectro de un contagio ante la situación. En tanto, los precios del petróleo caían en sus primeras operaciones de este lunes.



En la Casa Blanca, el presidente Joe Biden aseguró que los estadounidenses pueden "tener confianza" en la solidez del sistema bancario.



Ese sistema, dijo Biden, es "seguro", y que sus depósitos están disponibles "cuando los necesiten".