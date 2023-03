Cifras de la reforma pensional crean polémica entre gremios y Gobierno Nacional

Sigue la polémica por el impacto que podría tener la reforma pensional en las finanzas del país. Para gremios como la Anif y Asofondos, el déficit será mayor con la propuesta actual del Gobierno Nacional.



Sin embargo, los ministros de Trabajo y Hacienda salieron con algunas cifras a demostrar que no es así. Incluso, según cuentas de Hacienda, la reducción podría ser del 67,5% (en un escenario sin reforma), a 55,2% del PIB con reforma.



Pero nuevamente la Anif (Centro de Estudios Económicos) le salió al paso a las declaraciones. “Sin duda, esto demuestra una real apertura para discutir técnicamente reformas tan importantes como la pensional. Esta clase de discusiones, que no han sucedido con otras carteras, son las que hemos estado buscando con el Gobierno y las recibimos bien”, dijo Mauricio Santa María, presidente de Anif.



Le a aquí: Gobierno le responde a críticos: afirma que reforma sí baja el déficit pensional



Pero aseguró que para darle continuidad a esta discusión técnica ratifican que el pasivo pensional se incrementaría a entre 230% y 250% del PIB con la reforma.



El argumento de Anif es que para cada pilar propuesto en el proyecto no parecen haber tenido en cuenta los ingresos sino solo los egresos, cada pilar cuenta con recursos que ayudarán en su sostenimiento y que no son de la Nación, por ejemplo, en el semicontributivo, los recursos de las devoluciones de saldos o el de las indemnizaciones sustitutivas, que ya no se devolverán a los afiliados, sino que se convertirán en una renta vitalicia.”



Santa María explica que los cálculos realizados por Anif sí tienen en cuenta los ingresos que tendría el nuevo sistema pensional con la aplicación de la reforma.



En el caso del pilar contributivo, se tienen en cuenta las cotizaciones realizadas sobre los 3 primeros salarios que contempla la reforma en Colpensiones. En el documento incluimos de manera explícita el cálculo de esos ingresos adicionales que recibiría esta empresa. Esa cifra a valor presente ronda 15% del PIB, que de ahorrarse en su totalidad ,ayudaría a disminuir en algo el pasivo del pilar contributivo.



Puede interesarle: El ABC de la reforma pensional: estos son los cinco puntos clave que debe conocer



“En ese sentido, se cuenta como egreso solo el valor del subsidio pensional, el cual surge a partir de que lo que cotizan las personas durante su vida productiva no alcanza a cubrir el monto total de su mesada pensional. Por lo tanto, el Gobierno Nacional debe entrar a financiar esa diferencia”.



Por otro lado, el Gobierno dice que en el caso del pilar solidario, el Estado aportará una partida muy importante pero también hay que tener en cuenta que los colombianos que cotizan por encima de 4 salarios mínimos legales vigentes hacen un aporte solidario.

Frente a esto Anif platea que eso es cierto, pero que esa población, que hace el aporte solidario, corresponde únicamente a cerca del 8% de los actuales cotizantes, lo que no compensaría el gasto generado por la transferencia del pilar solidario.



“En Anif celebramos que el monto de la transferencia que contempla el pilar solidario haya sido revisado desde las primeras etapas de la propuesta de reforma y se haya llegado a una cifra responsable con las finanzas públicas. Teniendo en cuenta que ese pilar cobijará a una población que de lo contrario no alcanzaría a cumplir con los requisitos para recibir un ingreso en su vejez, nos parece que es un gasto bien focalizado. Contrario a lo que sucede con el pilar contributivo, en el cual se acentuaría el problema de mala focalización de los recursos destinados a subsidios que actualmente van a parar a la población de mayores ingresos”.



Asimismo, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos (gremio que agrupa a las administradoras de Fondos de Pensiones), comentó que “vemos en vilo las pensiones futuras de los jóvenes.



El ahorro para pensiones, que han forjado los fondos de pensiones y que hoy representa el 30% del PIB caerá. Según nuestros cálculos, en diez años empezará a decrecer y ya para 2052, cuando justamente se necesita la plata para honrar las pensiones de muchos más colombianos, caerá en niveles de 14% del PIB”.