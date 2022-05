"Cementos San Marcos se consolida en el Valle del Cauca", afirma su Gerente

La producción de cemento, insumo clave para el sector de la construcción en Colombia, continúa fortaleciéndose. San Marcos, la cementera más importante del suroccidente, sigue ganando terreno.



Hoy tiene cerca del 40 % de participación del mercado de la comarca.

Fernando de Francisco, gerente de la empresa, le contó a El País que uno de los principales objetivos de la compañía es seguir ampliando su capacidad de producción.



“Para 2024 queremos contar con 1.200.000 toneladas de capacidad instalada de molienda de cemento”, dijo. Para lograrlo, San Marcos estima hacer inicialmente una inversión de US$20 millones.

En ese sentido, las prioridades de la compañía en el corto plazo son crecer, generar rentabilidad y seguir apostándole a la generación de empleo formal.



¿Cuál es la producción de San Marcos y qué porcentaje de participación tiene en el mercado?



Producimos 1 millón de bultos mensuales, lo que resulta en 12 millones de bultos al año. En el mercado nacional tenemos el 5 % de participación, pero estamos focalizados en el suroccidente colombiano, donde contamos, más o menos, con un 40% de participación, desde Manizales hasta Ipiales, pasando por Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo.



¿Este es un buen año para la industria cementera?



Por supuesto, y el consumo de cemento deberá seguir creciendo porque la construcción es el dinamizador de la economía. El año pasado fue de los mejores años en vivienda de interés social, se vendieron cerca de 240.000 unidades. Fue uno de los mejores años y el Valle del Cauca es uno de los motores de ese eslabón de la economía.



El crecimiento de la construcción es fundamental. Nosotros le apostamos muchísimo a este tema, tanto a la construcción de vivienda como a la parte de infraestructura.



¿Quiénes son los principales clientes de San Marcos?



Aún continúan siendo las pequeñas y grandes ferreterías, pero tenemos clientes muy grandes, como Homecenter, al cual le proveemos productos para lo que llamamos el canal consumidor. Existen dos tipos: canal constructor y canal consumidor, nosotros vendemos muchísimo al canal consumidor, pero también a los constructores. Lo que pasa es que a los constructores les vendemos, sobre todo, cemento ensacado.



Anteriormente vendíamos cemento a granel, pero hoy en día nos hemos concentrado en cemento en saco, en bulto.



¿Qué planes de inversiones tiene San Marcos?



Cuando arrancamos la planta empezamos con una mina que tenía reservas muy pequeñas, era una planta que producía menos de 140.000 toneladas de cemento al año, es decir, que esa era la capacidad instalada la planta. Hicimos un plan de expansión dos años después y hoy en día ese plan de expansión se logró y estamos con una capacidad instalada de 620.000 toneladas anuales de cemento.



Ahora estamos ampliando la fábrica. Ya arrancamos un proyecto de ampliación que vamos a terminar en el 2024. Para esa fecha tendremos 1.200.000 toneladas de capacidad instalada de molienda de cemento. Sin embargo, si se logra esa meta y si el mercado sigue creciendo cómo se viene comportando, seguramente lo vamos a lograr.



¿Cuánto estiman invertir en ese plan de expansión?



Ese plan inicialmente tendrá una inversión de unos US$20 millones, pero eso es solamente en una primera fase.



El mismo plan con otros proyectos adicionales que involucran eficiencias en materias primas, centros de almacenamiento, equipos de minas, equipos de transportes, expansión en operaciones, entre otros, puede llegar a alcanzar los US$50 millones.



¿Cuál es la gran apuesta de San Marcos en la parte social y en temas de sostenibilidad?



San Marcos, desde un principio, ha sido una empresa muy consciente socialmente. Desde que arrancamos empezamos priorizando a los trabajadores de la compañía, es decir, generando una conciencia sobre el bienestar de estos, pensando en su progreso, su desarrollo y su capacitación.

En la empresa invertimos mucho en el entrenamiento de nuestros colaboradores para que puedan seguir progresando dentro de la empresa y damos muchas oportunidades de crecimiento y desarrollo.



La compañía tiene una política de distribuir utilidades, por eso, dependiendo de cómo vayan los resultados, trimestralmente repartimos un bono donde en promedio la gente recibe casi más de un salario mínimo como bonificación y también al final del año repartimos alrededor de un 10 % de las utilidades de la compañía entre los empleados.



¿Cuántas mujeres trabajan hoy en la planta?



Más o menos un 20 % de la empresa está conformada por mujeres, pero casi todas son del área administrativa, en planta hay muy poco.

Tenemos mujeres en las áreas de mantenimiento, proyectos, ingeniería y compras.



¿Cuántos empleos, entre directos e indirectos, genera?



Tenemos 500 empleados directos, lo que se traduce en que alrededor de unas 2000 personas son beneficiadas por la compañía. Por otra parte, los indirectos son contratistas, como los transportadores y gente de maquinaria, entre otros.



¿Qué tipo de proyectos de bienestar social desarrolla la empresa?



La compañía les da a los empleados, especialmente a aquellos interesados en comprar vivienda, un subsidio adicional a los subsidios que dan el Gobierno y las cajas de compensación. También contamos con un subsidio adicional para los trabajadores que quieran hacer una mejora en su vivienda actual.



¿Cuántos trabajadores ya tienen vivienda propia gracias a ese apoyo?



Consideramos que más del 60 % de los trabajadores de la compañía tienen vivienda propia o han mejorado su vivienda actual con estos apoyos.

Hablando de las apuestas profesionales y empresariales, ¿cuál es la apuesta de Fernando de Francisco?



Como gerente de San Marcos, mi propósito es continuar trabajando en el crecimiento de la compañía. Tenemos un compromiso grande en lograr que ese crecimiento siga siendo un crecimiento rentable.

El plan es seguir creciendo, pasar de 620.000 a 660.000 toneladas en el corto plazo, es decir, crecer un 10 %, ese es el proyecto.



¿Cómo ve el comportamiento económico de Colombia para los siguientes meses?



La verdad es que Colombia es un país lleno oportunidades, el sector nuestro es un sector donde todo está por hacerse, el consumo per cápita de cemento en Colombia es la mitad del promedio del mundo.



Nosotros en Colombia utilizamos 240 kilos por persona al año y el promedio mundial está en 500 kilos por persona, es decir que el consumo de cemento es todavía muy bajo en el país y por ende el potencial de crecimiento es alto.



¿Pero piensa que los acontecimientos que vive hoy el mundo relacionados con el precio del dólar, la inflación y la invasión de Rusia a Ucrania pueden ser un amenaza para el país?



La verdad siempre hay una amenaza, pero yo creo que esta guerra de Ucrania para el mercado colombiano, por lo menos en lo que uno visualiza en los próximos dos o tres años, lo ha beneficiado porque Colombia es un país productor de petróleo y de carbón y aunque nos ha afectado el costo de los combustibles, esa crisis también ha generado una serie de ingresos para el país que ha hecho desarrollar la economía.



El tema de la inflación que hoy en día es uno de los principales problemas que tiene la economía colombiana, me parece que es algo generado por el aumento en el consumo. Lo preocupante sería que hubiese inflación y el consumo cayera, lo que llaman estanflación.

Por otro lado, el Presidente de la República reportó que tenemos el mayor crecimiento de América Latina en el primer trimestre de este año, entonces lo que creo es que tenemos un país con mucho potencial y se debe aprovechar.



Con base en lo que ha comentado, la empresa avanza con paso firme y tiene muy buenas perspectivas. Le quiero preguntar si hay compañías que le han coqueteado a San Marcos...



Sí, muchísimas veces, todos los años recibimos ofertas, pero los socios quieren seguir creciendo y ven en la compañía un gran potencial.

Hemos recibido llamados de empresas que quieren entrar al país y piensan que comprar un socio local es un buen punto de entrada para para después crecer, pero nosotros por ahora no queremos vender.



La empresa cumple diez años en el mercado este año. ¿Usted estuvo en el surgimiento de la misma?



Sí, yo entré en el año 2012, cuando estábamos terminando de construir la fábrica.



Hasta el momento he sido prácticamente el único gerente. Antes de que la empresa empezara con las ventas oficiales hubo una persona al frente, que permaneció cerca de cinco meses.



Ya completa un buen tiempo vinculado a este sector económico. ¿Ha pensado continuar en él o, por el contrario, le gustaría experimentar en otros frentes?



Seguiré aquí firme. La verdad es que me veo aquí los próximos diez años.

Tenemos mucho trabajo y principalmente tenemos mucha labor qué hacer, no solamente en materia de crecimiento de la compañía, sino en continuar generando bienestar en nuestros colaboradores.



¿Siempre ha estado vinculado con el sector privado?

​

Sí. Antes de San Marcos estuve vinculado con el sector de alimentos. Fui presidente de Rica Rondo. Allí trabajé 24 años. Luego me dediqué un tiempo a un emprendimiento personal en el sector avícola en el que participó un grupo de socios. La compañía se vendió, me desvinculé y pasé a este sector.

En pocas palabras

El mercado del suroccidente del país es el más significativo para la compañía. Valle, Cauca, Nariño y el Eje Cafetero representan más del 90% de nuestras ventas.



En 2021 tuvimos ventas por $220.000 millones y una producción de 600 toneladas.



Pese a las afectaciones desencadenadas por el impacto de la pandemia en el año 2020 y el paro nacional del 2021, para Cementos San Marcos fue un reto y su prioridad mantener todos sus puestos de trabajo y enfocar una estrategia que permitiera la operación de la compañía en un mercado nacional muy competido.