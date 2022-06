Cámara de Comercio busca a mipymes en la calle para ayudarles a mejorar

La Cámara de Comercio de Cali se ‘volcó’ a las calles de los municipios donde tiene jurisdicción para buscar a los emprendedores, a los pequeños y medianos negocios y brindarles ayuda integral que les permitan ser más competitivos.



La Cámara a la Calle. Así se llama el programa que tiene como objetivo escuchar las inquietudes de los emprendedores y ofrecerles los servicios necesarios para que adopten hábitos exitosos en su organización y desarrollo.



“Estamos en activación de Barrios Vibrantes, una estrategia de la Cámara de Comercio, que ha dado tan buenos resultados, que firmamos un convenio con la alcaldía de Vijes para tener en este municipio un centro de desarrollo empresarial Prospera”, dijo Luisa Fernanda Cadavid, directora de la unidad de fortalecimiento empresarial de la Cámara de Comercio.



La idea es que los comerciantes puedan acceder a servicios de acompañamiento empresarial, financiero, de mercadeo y hasta jurídico. La meta es que puedan seguir creciendo.



La semana anterior la campaña se adelantó en Dagua, La Cumbre y Vijes, donde los líderes de los negocios recibieron asesorías personalizadas en administración financiera, nuevos métodos de pago, publicidad digital, estrategias de venta y gestión administrativa. De igual manera se resolvieron inquietudes.

Es clave que los empresarios aprovechen las oportunidades que ofrece la Cámara de Comercio en materia de contenidos pedagógicos y planes de acompañamiento.

En marzo pasado, la Cámara de Comercio de Cali tocó la puerta de más de 200 locales comerciales de Dagua, La Cumbre y Vijes con el objetivo de ampliar las perspectivas de estos empresarios frente a las ofertas de acompañamiento y capacitación que tiene la Cámara.



Algunos empresarios no tienen claras las funciones de la Cámara y pierden la oportunidad de ingresar a más de 800 contenidos pedagógicos del campus virtual y diversos programas de acompañamiento y fortalecimiento de empresas de todos los tamaños.



En este mes la entidad regresará a los municipios donde se recogieron las primeras inquietudes de los empresarios para entregarles respuestas y asesorías personalizadas.

‘Barrios Vibrantes’ se lleva a cabo en los parques principales de los distintos municipios que visita, reconociendo a los emprendimientos como el “corazón vibrante de la economía de la región”. Foto: Especial para El País.

Hablan los líderes

En Dagua recibieron asesoría 84 comerciantes, en La Cumbre cumplieron su cita 33 y en Vijes 51, de ellos se obtuvieron testimonios de agradecimiento.



“Represento a una asociación campesina que ha estado inactiva por mucho tiempo. Con la llegada de la Cámara a Dagua se me facilitó conocer los requisitos para reactivar la asociación de agricultura orgánica. Estamos llenando el pliego de Canvas para desarrollar el proyecto. He aprendido mucho, se han aclarado mis dudas y me parece importantísimo que la Cámara de Comercio llegue hasta estos espacios donde hay personas que no pueden viajar hasta Cali,” expresó Nuri Jimena Bamabague.



“Me acerqué a Barrios Vibrantes y me ayudaron a conocer más mi negocio, me abrieron los ojos sobre las finanzas, los inventarios y nos orientan para ganar clientes y rentabilidad,” comentó Jhon Jairo Henao, propietario de La Mina, rancho y licores.



“Estoy en La Cumbre y tengo ventas a nivel nacional. Acá en Barrios Vibrantes nos asesoraron muy bien en temas estratégicos, aprendí de marketing digital, estrategias y métodos de pago, hay que aprovechar las herramientas que tiene la Cámara de Comercio para todos nosotros,” Rodrigo Arévalo, propietario de Ozono Viajes y Turismo.



En los parques principales de estos municipios Barrios Vibrantes reconoce los emprendimientos como el corazón vibrante de la economía de la región. Barrios Vibrantes ofrece charlas inspiracionales y zona de asesorías donde se cuenta con consultores especializados.

Más estrategias

Campus Virtual ofrece talleres en los que se habla sobre tendencias de mercado. Cámara móvil es otra estrategia que facilita los trámites de registro. De igual manera hay temas motivacionales y de acercamiento que activa la movida empresarial.



“Queremos entender a nuestros empresarios y entregarles contenido de valor para su desarrollo. Estamos construyendo relaciones cercanas para apoyarlos en el crecimiento de sus negocios”, dijo Sergio Zúñiga, director de emprendimiento e innovación de la Cámara de Comercio