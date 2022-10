"Cali tiene un gran potencial en el comercio": Gali Dagan, embajador de Israel en Colombia

El nuevo embajador de Israel en nuestro país, Gali Dagan, confesó que uno de sus sueños era estar en Colombia. Su relación con este territorio comenzó desde que estaba muy joven, desde que leyó a Gabriel García Márquez.



Ese sueño lo cumplió hace un poco más de dos meses y desde entonces está dispuesto a colaborar en varios proyectos para fortalecer los lazos comerciales entre ambas naciones. La semana pasada estuvo en Cali y dijo que esa una ciudad cálida.



¿Qué impresión le dejó la ciudad en su primera visita?

​

Estoy muy impresionado, recibimos una bienvenida muy cálida. El primer motivo de mi visita en Cali fue la Feria del Libro.



¿Qué buenas noticias dejó su reunión con el Alcalde de Cali?

​

Nos reunimos el jueves pasado. Fue una reunión muy interesante, hablamos sobre asuntos que podemos profundizar y hacer buenas cooperaciones en Cali.



¿Qué tipo de cooperaciones harían? ¿en qué campos?

​

Son tres asuntos de interés común en los que decidimos tener más conversaciones y ver cómo podemos desarrollar los proyectos para aportarle a la ciudad. El primer tema es la seguridad ciudadana, el segundo ciudad inteligente y el tercero está relacionado con el manejo del agua. Vamos a empezar por hacer algunos proyectos pilotos y ver cómo sale todo.



Tenemos propuestas muy interesantes, por ejemplo en Israel contamos con un sistema nacional de agua, es un sistema cerrado en las tuberías que va de sur a norte y ahí logramos que el 90% del agua se quede y perdemos solo el 5% o 10%. Cuando estuve en Lima me di cuenta de que el sistema metropolitano de agua de ellos pierde el 70%. Nosotros tenemos un manejo de agua muy sofisticado.



​

Además, tratamos las aguas residuales y después las usamos para la industria y agricultura. Tenemos soluciones tecnológicas para identificar dónde hay salidas de agua o filtraciones y el Alcalde mostró mucho interés en esos temas.



¿Y en el tema de seguridad?

​

En Israel tenemos conceptos de ciudad inteligente, nos preocupamos por monitorear mejor la ciudad y mejorarlo siempre. También en el ámbito de cooperación internacional tenemos el concepto de seguridad y comunidad y seguridad ciudadana, es importante integrar a la comunidad con el trabajo de la Policía y viceversa. Funciona muy bien en nuestro país.



¿Cómo es la relación comercial con Cali en este momento?

​

Yo no conozco cifras, pero sé que tenemos muchas zonas agrícolas y que nuestras empresas venden sistemas de riego por goteo, lo que tiene una posición muy significativa en el mercado total de todo el país, me imagino que eso también se ve en el Valle y se refleja en un 60% o 70% en el mercado del riego por goteo.



Nosotros tenemos un referente sobre Cali muy positivo. En esta ciudad hay mucho potencial que podemos aprovechar para el beneficio de ambas partes, y en esto incluyo al país. Yo creo que las economías de Colombia e Israel no son competencia, sino que se complementan.



​

Primero, existe una gran posibilidad de cooperación y juntar esfuerzos porque tenemos el TLC, que desde que entró en vigor, vemos que ha tenido un crecimiento, pero sabemos que todavía hay mucho más potencial.



Segundo, creo que la ubicación estratégica que tiene Colombia con salidas a los mercados del Pacífico y Atlántico, más los recursos naturales y el tamaño del país se puede aprovechar con la tecnología nuestra.



A ellos se suma el espíritu innovador y emprendedor de los colombianos que se puede aplicar a tecnología. Colombia puede tener un valor agregado de aumento de productividad para las exportaciones.



Podemos aportarles también en nuestro proceso de aprovechamiento del agua del mar, ya que sabemos darle manejo a esos sistemas de agua para abastecer lugares que presentan sequía.



Fuimos los primeros en el mundo en implementar paneles solares para calentar agua, tenemos tecnologías para generar energía de los volcanes sin actividad y yo sé que acá hay potencial para esa energía alternativa.



​

Nosotros aprovechamos las olas del mar para generar energía, tenemos empresas que saben como preservar esa energía generada durante el día y aprovecharla en las noches; hay que saber cómo preservar las energías alternativas y creo que Israel es uno de los países que lo hace bien.



Sobre el tema de productividad, considero que si en Colombia se da una reforma agraria y los campesinos reciben terrenos, ellos pueden agruparse para mejorar su productividad y si compran tecnología pueden aumentar aún más los niveles de productividad en toda la cadena de comercialización.



Nosotros tenemos esa experiencia y la cooperación es parte del fortalecimiento de los países.



¿Colombia qué exporta a Israel?

​

Frutas, café, minerales, por este último la balanza está a favor de ustedes de manera significativa.



¿Qué le compramos a Israel?

​

Tecnología de agricultura, sistemas de agua, químicos, fertilizantes, maquinaria, las cifras no son altas pero tienen potencial para crecer.

Sabemos que con la tecnología que les vendemos aumentamos el valor agregado a Colombia en términos de mejoramiento de producción y de exportaciones.



Colombia llega a mercados más grandes e importantes, como la Unión Europea, Asia y Estados Unidos.



¿Cómo observa el nuevo Gobierno Nacional?

​

Tenemos empatía con Colombia y con cualquier gobierno, la amistad entre nuestros pueblos es importante, estamos dispuestos, si hay interés, a compartir nuestra experiencia en ámbitos en los que creemos que tenemos un conocimiento y un valor agregado, podemos ayudar en ese sentido. Sabemos que hay mucho potencial en Cali y en el resto del país, por supuesto.



¿Cómo avanza el acuerdo comercial entre Israel y Colombia?

​

Llevamos dos años con el acuerdo, yo lo veo bien. Entró en vigor en 2020, en el pico de la pandemia, desde entonces vemos crecimiento en el intercambio comercial.



El panorama económico a escala mundial tiene muchos retos. Se habla de recesión, las tasas de interés y de inflación siguen subiendo y el conflicto entre Ucrania y Rusia parece no tener una solución pronta.



¿Qué impresión le da todo esto?

​

Yo veo todos los análisis del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y parece que el mundo está entrando en una recesión. Lo único que le puedo decir es que, en efecto, hay un gran reto en todos los países.



¿Qué concepto tenía de Colombia antes de su designación como embajador?

​

Quiero contar que mi sueño era estar como embajador en Bogotá. Mi historia con Colombia empezó desde que leí el primer libro de Gabriel García Marqués, Cien Años de Soledad. Me siento muy bien.