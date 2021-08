Arranca debate a la reforma tributaria que tiene 25 nuevos artículos

Con 25 artículos nuevos y 15 modificados llega al primer debate el proyecto de reforma tributaria, luego de las discusiones y conciliaciones entre Gobierno y congresistas.



“Es un proyecto de ley de 56 artículos que incorpora temas nuevos en línea con los asuntos centrales de la propuesta previamente radicada: nuevas rentas derivadas de la facilitación del pago de impuestos nacionales y territoriales. También, facilitar la movilización de activos previamente incautados a la mafia y que hoy están en manos de la SAE”, resaltó el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.



Según el funcionario, con los cambios planteados se favorece la reactivación económica con la inclusión de medidas como nuevos créditos directos de Findeter a entidades territoriales y manteniendo los créditos con tasas compensadas de esta entidad, de Bancoldex y otras entidades financieras del Estado”.

¿Qué es lo nuevo?

-Con el fin de apoyar a las empresas afectadas por el paro nacional, el Gobierno aportará el 20% de un salario mínimo por empleado para el pago de obligaciones laborales de los meses de mayo y junio de 2021. Las organizaciones deben demostrar la necesidad del apoyo certificando la existencia de una disminución del 20% o más en sus ingresos frente a los ingresos obtenidos en marzo del año 2021. Será compatible con el aporte estatal entregado por el Programa de Apoyo al Empleo Formal –PAEF.



-Las Cooperativas de Trabajo Asociado serán beneficiarias del PAEF y del incentivo a la creación de nuevos empleos, respecto de sus asociados, precisando las condiciones particulares que deberán cumplir dada su naturaleza jurídica.



- Más empresas podrán beneficiarse del régimen Simple. Se podrán acoger quienes tengan ingresos al año por $3.630 millones. Hasta ahora ese límite está en $2.904 millones. La ventaja es que estas Mipymes solo serán responsables de un impuesto correspondiente al 11,6%.



Con esto no habría tarifa diferencial de renta para las micro y pequeñas empresas. Según el Ministerio de Hacienda, podría acceder al régimen Simple el 97% del total de las micro y pequeñas empresas que hoy en día declaran el impuesto de renta. Se calcula que podrían beneficiarse 500.000 empresas en el país.



-Se amplía el programa de obras por impuestos. Se incluyen dentro de los proyectos que pueden ser financiados aquellos municipios que tengan altos índices de pobreza, que carezcan de infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios, aquellos que estén localizados en las zonas no interconectadas.



- Hasta junio del próximo año se mantiene el plazo para crear empresas de economía naranja y beneficiarse con 5 años de reducción en impuestos.



- Se establece un artículo que indica que debe existir un plan de austeridad durante los siguientes 10 años, 2022-2032, que permita reducir la burocracia estatal y generar eficiencias en el uso de los recursos.



El representante Christian Garcés destacó que, junto al bloque regional del Valle se logró ese apoyo adicional para las compañías que resultaron afectadas por el paro nacional, lo que beneficiará especialmente a las organizaciones del Valle. “Estas empresas tendrán apoyo del 20% al salario mínimo que favorecerá 1 millón de empleos”, dijo.



El congresista también destacó que entre las cosas nuevas del proyecto de reforma está la devolución automática del IVA de bienes del sector agropecuario, a través de la factura electrónica.



Asimismo, las compras electrónicas en plataformas de países con los cuales Colombia tiene TLC, de menos de US$200, no pagaran IVA.

Con el proyecto de reforma tributaria se busca recaudar $15 billones adicionales al año. Pese a esto se proponen días sin IVA, incluyendo pagos en efectivo.

Los temas centrales

Como se recordará, en materia de impuestos, la reforma incluye una tarifa de renta del 35% para las empresas, el sector bancario tendrá una sobretasa de 3%, es decir pagaría 38% de este tributo. También se mantiene el impuesto a la normalización de activos.



De igual forma se mantiene todo el plan social: matrícula cero para estudios superiores, ayuda a la contratación de jóvenes y el programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef); esta ayuda se podría extender hasta diciembre de 2022, según sea el desempeño de la economía

A la Dian y a las entidades territoriales se les entregarán más facultades para que puedan facilitar los procesos de pago de impuestos con descuentos en intereses y en sanciones de morosos, conciliación contencioso administrativa y principio de favorabilidad en etapa de cobro.