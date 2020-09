Aportes pensionales que no se pagaron en cuarentena se cancelarían a 36 meses

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El Gobierno Nacional definirá en los próximos días la forma en que los trabajadores colombianos pagarán los aportes pensionales que no se cancelaron en los meses de abril y mayo del 2020.



Como se recordará, por motivo de la pandemia, el Gobierno emitió el decreto 558 que permitió reducir de 16% al 3% el aporte que mensualmente hacen al sistema de pensiones empresas, empleados y trabajadores independientes en el periodo mencionado. La medida se tomó para aliviar un poco el impacto que sufrieron los hogares por el aislamiento social. Sin embargo, la Corte Constitucional tumbó esa norma y exigió que esos dineros no pagados ($2,5 billones), deben cancelarse.



La propuesta del Gobierno está contemplada en un borrador de decreto, que está publicado para comentarios, y que podría salir en firme en los próximos días.



Se propone que las empresas, los trabajadores y los independientes paguen ese dinero en un plazo no superior a 36 meses, a partir de diciembre de este año y que no haya lugar al pago de los intereses de mora.



El experto en pensiones Marcelo Duque, considera oportuno esta solución porque con ello se aliviará el flujo de caja de las empresas, que tendrían hasta 3 años para cubrir el pago de los aportes pensionales pendientes y, de igual forma, ayudan a los empleados.



Destacó que es clave que no se cobren intereses de mora porque las sanciones en materia de la seguridad social son las más altas del mercado y pueden llegar a ser similares al monto que se adeuda en este momento.



En ese mismo sentido, Iván Daniel Jaramillo, miembro del Observatorio de Mercado Laboral de la Universidad del Rosario, dijo que los intereses de mora, “en mi criterio, en este caso, no son procedentes porque emana de un acto del Estado el pago extemporáneo”.



Agregó que lo que queda claro es que los dos meses (abril y mayo), durante los cuales se pagaron de manera parcial los aportes a pensión “deben incluirse en las historias laborales para todos los afiliados”. Esto para que los trabajadores no vean afectada su pensión por tener menos semanas cotizadas.

Sin embargo, el borrador de decreto del Gobierno plantea que para aquellas personas que se encuentren a dos años o menos de la edad de jubilación, el plazo para que los empleadores efectúen el pago de los aportes que no se hicieron, no debe exceder de los 6 meses contados a partir del 1 de diciembre de 2020.



La cotización que no se hizo en abril y mayo será pagada de la siguiente manera: el 75% por el empleador y el 25% restante por el trabajador, “sin perjuicio de lo anterior el empleador podrá efectuar la totalidad de pago de la cotización faltante. Para el caso de los trabajadores independientes, estos pagarán el 100% de la cotización”.

Casos especiales



El proyecto de decreto que estudia el Gobierno también plantea otros casos, por ejemplo, si una empresa entra en liquidación debe realizar prioritariamente en favor de sus trabajadores el pago de la cotización faltante al Sistema General de Pensiones.



Asimismo, si un trabajador se retira de la compañía, por cualquier motivo, la misma deberá retener de los salarios el valor de la cotización correspondiente al 25% a cargo del trabajador y deberá efectuar el pago antes de su retiro definitivo.



En caso de que el empleado se haya retirado o la empresa ya se haya liquidado, y por tal razón sólo se haya efectuado el pago de la cotización a cargo del empleador, deberán acreditarse tres semanas de cotización en la historia laboral del afiliado.



“La historia laboral reflejará el 3% de cotización para la cobertura de aseguramiento de invalidez y sobrevivencia. Para efectos de una pensión de vejez, la historia laboral será actualizada hasta tanto los aportantes paguen el valor complementario”, indica el proyecto de decreto que está publicado para comentarios”, señala la propuesta que aún está en discusión.