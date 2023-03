Altos precios de alimentos e insumos tienen en riesgo a los restaurantes de Cali

El sector gastronómico de Cali solicitó al Gobierno Nacional ayuda para evitar la crisis de los restaurantes en la ciudad.



Brany Prado, director de Acodrés Pacífico y Amazonía, explicó que las lluvias, el cierre de la vía Panamericana, por más de dos meses, las alzas en la gasolina y en los insumos agrícolas, han llevado a que el valor de los menús en los restaurantes aumente de forma significativa, sobre todo del almuerzo 'ejecutivo'.



“Al no tener un flujo de clientes importantes caen las ventas y los empresarios tienen que frenar la contratación, por eso creemos que el Gobierno Nacional debe buscar alternativas de ayuda para el sector que permita solventar esta crisis temporal y encontrar un punto de equilibrio que beneficie al empresario y al consumidor”, dijo el ejecutivo que pide, por ejemplo, que se implemente un descuento gradual del impoconsumo y que tanto los restaurantes como las franquicias no paguen este tributo sino el IVA, para que este pueda ser deducible con un sola tarifa para toda la industria.



Este año Cali ha sido la segunda ciudad con el mayor aumento en los precios de los alimentos y tiene la canasta familiar más costosa. Se calcula que entre 67% y 70 % aumentó el valor de los insumos que venían desde Nariño por los problemas en la vía en Rosas, Cauca.



Para el director de Acodrés, así los analistas expliquen que la inflación habría tocado techo, los precios no bajarán de un día para otro y, mientras tanto, los establecimientos seguirán afectados por la reducción de las ventas.



Hoy en día un almuerzo ejecutivo está en promedio en $17.000, cuando hace un año se conseguía en $12.000 o $14.000.

Según datos del gremio, el sector gastronómico de la ciudad creció 11,7 % en el 2022, el mejor dato después de la pandemia y el paro nacional. “Y pensamos que 2023 iba a ser año positivo, pero las afectaciones han venido creciendo”.



En este momento hay en la ciudad 7800 establecimientos gastronómicos formales, según datos de la Cámara de Comercio. En pandemia el 63% de la oferta se perdió y se calcula que cerraron 3283.