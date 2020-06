¿Abrirá el comercio de Cali las 24 horas el Día sin IVA?

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El primer Día sin IVA, que se realizará mañana en todo el país y que coincide con la celebración del Día del Padre, dará un empuje a la economía caleña, en especial al comercio de la ciudad que está preparado para las ventas físicas y por internet.



Así lo aseguran voceros de los centros comerciales y de los almacenes del centro de la capital del Valle que están dispuestos a extender los horarios, para evitar la aglomeración de personas durante este día de compras.



Sin embargo, pocos abrirán las 24 horas como propuso el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien sugirió este horario para garantizar que no se generen multitudes. “Para el día sin IVA, quienes quieran abrir sus negocios 24 horas deberán notificar a la Alcaldía para adelantar todas las medidas de seguridad”, dijo.



Hasta ahora solo almacenes Éxito en Unicentro y Chipichape tendrá este horario, es decir estará abierto las 24 horas.

Verónica Conde, directora de Mercadeo de Chipichape, explicó que el centro comercial siempre abre a las 7 de la mañana y que las marcas entre 9 am y 10 am. “El centro comercial funciona de este modo porque al comienzo de la mañana es muy de servicios, pero sí vamos a tener horarios extendidos hasta las 10 de la noche”.



Explicó que es complicado abrir 24 horas en el Día sin IVA porque para muchos almacenes significaría pagar horas extras, transporte a los empleados y en este momento no todos tienen esa posibilidad.



Por su parte el Centro Comercial Único abrirá a las 6 de la mañana este viernes, pero irá hasta las 9 de la noche, aunque no se descarta que algunos almacenes se extiendan un poco más.



“Gran parte del comercio empezó a ofrecer descuentos del 19% desde hoy para impulsar las ventas y motivar a los consumidores. El Centro Comercial está preparando para ofrecerle comodidad a la gente que tendrá que esperar porque se debe garantizar el aforo del 30%”, comentó Leidy Villacreces, directora de comunicaciones de Único.



En el centro de Cali se descarta una apertura de 24 horas porque consideran que no existen todas garantías de seguridad y transporte para las personas. Pero sí extenderán los horarios hasta las 10 de la noche, según confirmó Albeiro Aristázabal, presidente de Grecocentro.



“Estamos abriendo a las 9 am y esperamos que la Alcaldía autorice una apertura más temprano para el viernes. Se están haciendo campañas con descuentos adicionales y estrategias internas, como entregar bonos para compras posteriores, para incentivar la compra”, dijo.



Como se recordará, se podrá comprar sin IVA productos en las categorías de vestuario, electrodomésticos, elementos deportivos (incluye bicicletas y bicicletas eléctricas), juguetes y juegos (incluye patinetas y patinetas eléctricas), útiles escolares, e insumos agropecuarios.

¿Las compras se pueden pagar con efectivo?

​

No. El único requisito para beneficiarse de las compras sin IVA es que se hagan con tarjetas o pagos electrónicos (Efecty, Baloto, PayU, entre otros). Las transacciones se pueden hacer presenciales (en tiendas) o por comercios electrónicos.



¿Cómo puedo calcular el valor de un producto sin IVA?

​

Solo debe dividir el valor normal entre 1,19. Con esto obtendrá el precio sin aplicación del impuesto. Por ejemplo, si un televisor se vende un día normal en $1.000.000, su precio en el día sin IVA, debería ser de $840.336. Es decir, sin el impuesto de 19%.

¿Puedo comprar de forma ilimitada?

​

La docente Carolina Alzate, del programa de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), explicó que solo se pueden comprar tres unidades de cada producto. Asimismo, hay límites en el valor de estos.

¿Qué productos puedo comprar y de qué valor?

​

Electrodomésticos, computadores y celulares que valgan $2.852.000 o menos; vestuario y complementos hasta $712.000; elementos deportivos hasta $2.852.000; juguetes y juegos que valgan hasta $356.070; útiles escolares de $178.000 e insumos agropecuarios hasta $2.852.000.



Hay que tener en cuenta que algunos productos, de las categorías antes mencionadas, están excluidos del IVA, por lo que comprarlos este viernes no generará ningún beneficio adicional.



“Por ejemplo, un computador de menos de $1.700.000 está excluido de IVA, al igual que las bicicletas con precios por debajo de $1.500.000”, explicó la docente Carolina Alzate.



Es decir que habría que comprar productos por encima de esos valores para obtener el beneficio.

¿Qué se recomienda?

​

Que revisen con anterioridad el precio y la referencia del producto que desean comprar, para que en el día sin IVA puedan constatar que efectivamente tiene un descuento. Sino es así, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, tiene dispuestos varios canales para hacer denuncias.

Vigilarán la jornada

​



La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, le reiteró al comercio nacional que todo reclamo de los consumidores debe ser atendido de manera directa en los términos de ley.